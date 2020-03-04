Поки не можу розповісти: вагітна Джамала заінтригувала атмосферними фото з Амстердама

Українська співачка Джамала, яка на початку лютого ошелешила фанатів звісткою про другу вагітність, не збирається зменшувати обороти і продовжує вести активне і насичене життя, а також займатися творчістю. Втім, і про відпочинок не забуває - нещодавно артистка поділилася милою фотосесією з сином Еміром-Рахманом, зробленою на пляжі, і зізналася, що вони з сім'єю вже підшукують наступне місце для спільної відпустки.

А тим часом вагітна зірка вирушила до столиці Нідерландів Амстердама і поділилася в Instagram атмосферними кадрами. Джамала з'явилася на фото в стильному і зручному образі - співачка відправилася на прогулянку в шкіряній спідниці-міді бордового кольору, чорному пуловері з принтом і черевиках на масивній підошві.

Вона ефектно позувала на тлі знаменитих каналів міста, присівши на ще один з символів Амстердама - велосипед.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Виконавиця зазначила, що не може поки зізнатися, навіщо вона відправилася в це мальовниче місто.

"І чого це я так загадково посміхаюся і строю вам очі? Поки не можу розповісти, чому я тут, але скоро ви про все дізнаєтеся! Ось вам трохи похмурого і при цьому дуже комфортного Амстера", - заінтригувала Джа.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки попросили поменше мучити їх у невіданні, а також залишили багато захоплених відгуків образу і красі знаменитості.

Ви чарівність, Джа! Чекаємо з нетерпінням приємні новини

Секретики Джа? Хм... Ну ми типо... це... чекати вміємо... але тільки щоб не довго

Нові сюрпризи Це буде нове музичне відео?

Така красива

Тому що зайшла в кофешоп і відразу оченята налаштувалися і посмішка з'явилася)

там Неймовірно красиво, і ви превосходительна. дуже цікаво

Завжди чарівна

Ви просто випромінюєте ЩАСТЯ! Радіємо за вашу батьківщину

Джамала, ви розумниця!) От і все!) З повагою до вас!

Чудові фотографії

Така стильна і позитивна

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Варто нагадати, що нещодавно Джамала розповіла про реакцію чоловіка Бекіра на новину про другу вагітність.