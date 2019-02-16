Схудла дружина Тищенка розповіла про сімейні сварки

Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)

Зіркова пара продовжує відпочивати у спекотному Таїланді

Молода дружина українського ресторатора і ведучого Миколи Тищенко Алла Барановська регулярно радує підписників барвистими знімками з чарівного Таїланду, де пара разом з маленьким сином Давидом вирішила сховатися від української зими. Так, під останнім фото в Instagram дівчина зізналася, що її схуднення призвело до зменшення кількості сварок в сім'ї.

За словами Алли, до того, як їй вдалося скинути близько 10 кілограмів, вона не подобалась собі на фото і винуватила в цьому чоловіка, що призводило до сімейних суперечок.

На знімку Барановська позує під пляжною парасолькою в купальнику кольору слонової кістки, демонструючи ідеальну фігуру.

Фото: (instagram.com/allabonya)

"Дівчатка! Термінове опитування! Ми тут з Колею сперечаємося)) Він все читає сьогодні під постом, так що, бабоньки, створюємо коаліцію. Як часто ви сваритеся з хлопцями/чоловіками (сварка жартома), коли вони псують красивий кадр (як вам здається) неправильним ракурсом? Або взагалі не хочуть вас фоткати? Тільки чесно)) Чоловік каже, що я одна така. Нема фото, нема добра від мене. P. s. Я от помітила, що в нашій родині припинилися сварки після мого схуднення. Потрібна лише 1 хвилина і є гарненький кадр для душі. А раніше в складках на боках були винні руки чоловіка", - з гумором написала модель і молода мама.

Фото: (instagram.com/allabonya)

Прихильниці зізналися в коментарях, що подібна ситуація їм теж знайома, причому це трапляється не тільки з чоловіком або хлопцем, а й подругою, яку попросили зробити гарне фото.

"Не сваримося тільки якщо він не фотографує і не фотографується!";

"І не тільки з хлопцем, з сестрою, подругою так само)";

"Так, з схудненням ситуація була один в один, і в цілому з фотками так само";

"Буває навіть серйозно ображаюся на нього з цього приводу, але потім проходить.

Коли напишіть про ваше схуднення, дуже цікаво";

"Ой зай, мені взагалі не догодити, я постійно не задоволена, мій вже навіть морозиться коли я прошу мене сфоткати";

"Часто, особливо коли після 50 невдалого кадру ще й псується настрій і потім зробити ідеальне фото стає ще складніше";

"Мій чоловік любить робити змащені кадри. Тож сваримося через його "криворукості", а коли худну кількість невдалих кадрів чарівно зменшується";

"Ні, ви не одна така..." - діляться користувачки мережі.

Нагадаємо, дружина Миколи Тищенка Барановська Алла показала сталевий прес у відвертому бікіні.

Ми також сообщвли, що дружина Тищенко показала їх екстремальні розваги в Таїланді.