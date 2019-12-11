Дуже схудла: Каменських в нижній білизні похвалилася спортивними формами

Каменських оригінально побажала доброго ранку
Настя Каменських після кількох днів "затишшя" нарешті порадувала шанувальників оновленням. І навіть більше - пікантним оновленням в мережі. А це справді рідкість останнім часом на сторінці Насті. Все ж останнім часом українська виконавиця воліє показувати сценічні наряди, хвалитися нагородами та досягненнями, а також презентувала днями унікальний дует! Мама Насті і її хрещена відзначили днями прем'єру творчого дуету - пісню "Подруга". До речі, автором тексту виступив Потап.
Після приємних привітань і компліментів на адресу своїх рідних, Настя вирішила ще більше розігріти інтерес публіки. Так, на своїй сторінці в мережі instagram українська красуня опублікувала пікантний знімок, закарбувавши своє відображення в дзеркалі. При цьому Каменських позує в спідньому чорного кольору. На артистці бюстгальтер і стрінги, а також приспущені штани. Фото було зроблено в ванній кімнаті.
Подивитися пікантне фото Насті Каменських в нижній білизні тут
Фото: instagram.com/kamenskux
"Morning, guyzzzzzzz", - лаконічно підписала знімок співачка, бажаючи всім доброго ранку.
Шанувальники виконавиці також довго себе просити не змусили і поспішили залишити коментарі під її новим знімком:
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
Нагадаємо, раніше фанати Каменських відреагували на її різку зміну образу. Співачка з'явилася на зйомках одного шоу в перуці з червоними волоссям.