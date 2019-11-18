Дуже схожі: Сніжана Бабкіна зворушила душевним фото синочка з прабабусею

Дружина Сергія Бабкіна показала три покоління сім'ї на одному фото
Сергій та Сніжана Бабині п'ять місяців тому стали щасливими багатодітними батьками. У пари народився синочок Єлисей, а також вони виховують сина Артура і доньку Веселіну. Дружна сім'я звикла проводити час разом у своєму приватному будинку в Харкові. А також із задоволенням подорожувати. Так, малюк Єлисей вже встиг відпочити в Італії, а також побувати з татом на гастролях. Зворушливі сімейні кадри завжди викликають непідробний інтерес у шанувальників Бабкіних. Так, Сніжана опублікувала душевне фото чоловіка, маленького синочка і його прабабусі.
На знімку зображена бабуся Бабкіної, якій виповнилося 85 років, а також іменинник Єлисей, якому всього п'ять місяців. Тато тримає хлопчика на руках і весело грає з ним, а прабабуся малюка з любов'ю і розчулено дивиться на нього.
"В гостях у моєї бабусі. Зустріч нашої самої старшої в сім'ї і нашого самого молодшенького. Бабусі 85, Єлисею сьогодні 5. Люблю Вас!" - написала вона.
Сергій Бабкін з сином і бабусею (instagram.com/snezhana_babkina)
Шанувальників до глибини душі зворушила зустріч поколінь, відображена на фото. Вони побачили на знімку справжнє сімейне щастя і побажали бабусі довгих років життя. Також підписники Сніжани задзначили, що вона дуже схожа на родичку зовні.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Сніжана Бабкіна показала романтичні фото з чоловіком з сімейного архіву.