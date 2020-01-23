Як же схожі! Потап і Настя Каменських викликали фурор щасливим фото з Мексики

Потап і Настя Каменських невтомно балують шанувальників фотозвітами зі своєї мексиканського відпустки. Артисти не упускають можливості поділитися цікавим контентом і впустити фанів у своє особисте життя, показавши, чим займаються навідпочинку. Пара викликає фурор ніжним і дбайливим ставленням один до одного і, незважаючи на солідний стаж стосунків, Потап і Настя виглядають і поводяться, як молодята під час медового місяця. На черговому ефектному знімку співачка позує з коханим чоловіком і зізнається, що у щирих почуттях.

Артистка з'явилася в образі прекрасної амазонки або східної принцеси. На ній – легке коротке романтичне плаття в дрібний квітковий принт з тонким паском-шнуроком на талії. Екзотична прикраса - незвичайний обруч з масивної підвіскою з безліччю срібних монет, що прикрашає лоб.

Потап обійняв кохану дружину і міцніше притягнув до себе, поклавши руку трохи вище талії, а Настя накрила своєю долонею пальці чоловіка.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Даруйте любов і будьте коханими! Це окрилює і надихає", - написала вона мотивуючий текст.

Шанувальники пари прийшли в захват від гармонії, що панує у відносинах зірок. Також багато з них зазначили, що поруч з дружиною Потап помолодшав.

Ви дуже гарна пара!

В повітрі витає любов

Як же ви підходите один одному

Як же ви схожі

Настя схожа на Амазонку

Ви чудова пара

Найкращі

Красиві

Як же Леша все-таки посвіжішав за останній рік! Прямо молодше став виглядати! Настя, це ж твоя заслуга!

Які ж ви класні

Потап помолодшав

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських в бікіні розохотила мережу гарячим фото прямо з басейну.