Як всі схожі! Ольга Фреймут зачарувала сімейним фото і показала обличчя сина-іменинника

Синові ведучої 8 травня виповнилося чотири роки
Ольга Феймут не любить показувати фото своїх дітей у соцмережах. Якщо у старшої дочки ведучої, Злати Мітчелл є власна сторінка в Instagram і дівчина вже самостійно підкорює світ шоу-бізнесу і освоює творчі напрямки, то погодки Євдокія і Валерій у стрічці зіркової мами з'являються нечасто. Правда, молодша дочка теледіви прикрасила обкладинку її книги про догляд за новонародженими. Тепер настала черга показати Валерія, тим більше хлопчикові 8 травня виповнилося 4 роки!
Ольга показала, як і з ким святкує день народження синочка. Вона опублікувала фото з сестрою Юлією і своєю мамою Аллою Михайлівною. На першому знімку весела і радісна ведуча тримає в руках кульки. А її сестра – величезну пляшку. На Ользі – біла повітряна блузка і спідниця мідаксі ніжного кремового відтінку. На ногах – зручні балетки. На другому кадрі теледіва обіймає свою моложавую маму в светрі ніжного салатового відтінку.
Підписники зірки зазначили, що жінки в її родині дуже схожі між собою.
Фото: Ольга Фреймут з сестрою і мамою (instagram.com/freimutolia)
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А ось знімок іменинника Валерія Ольга опублікувала в "сторіз". На фото йому один рік і він зображений зі старшою сестрою Златою. Також Ольга поділилася знімком в обнімку з чоловіком Володимиром Локотко.
Фото: Ольга Фреймут з чоловіком, донька і син провідної (instagram.com/freimutolia)
До речі, 8 травня день народження святкує і Потап – реперу виповнилося 39 років.