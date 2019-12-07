Дуже схожі: Лілія Ребрик похвалилася рідкісним фото з братом-відомим співаком

Лілія Ребрик завжди з задоволенням ділиться з шанувальниками приємними моментами життя і показує рідних і близьких людей. Так, на її сторінці в Instagram можна побачити фото з коханим чоловіком Андрієм Диким, донечками Поліною і Діаною, також вона публікувала знімки з батьками і сестрою. До речі, у Лілії також є відомий брат-артист, правда, двоюрідний. На цей раз вона вирішила показати рідкісний знімок з популярним родичем.

Їм виявився учасник гурту "Авіатор" Дмитро Тодорюк. До речі, справжнє прізвище Лілії саме Тодорюк. Примітно, що творчий родич теледіви також грає в театрі і його можна побачити у виставах.

На фото ведуча позує в прозорому вбранні з легким макіяжем і акуратно укладеними великими локонами. В руках вона тримає квіти.

Підписники артистки виявили схожість Лілії і Дмитра, а також зазначили, що вся сім'я теледіви відрізняється творчою жилкою.

Лілія Ребрик і Дмитро Тодорюк (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ви обоє дуже красиві і талановиті

Ви з братом дуже схожі

Ви схожі. Мені подобається гурт "Авіатор"

А все одне схожі! Дуже гарні!

Ви прекрасні! Від що значить, родичі! У обох сяє чарівна посмішка! Дмитрові бажаємо творчих успіхів! Чудовий колектив!

Буковина завжди славилася творчими людьми

Ціла династія талантів

Ви красиві, схожі

Клас, ви найкращі

Творча батьківщина

Чудове фото брата і сестрички

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До речі, Дмитро торік приїжджав на виписку Лілії з пологового будинку після появи на світ молодшої донечки Поліни

Нагадаємо, що Лілія Ребрик показала як "чаклує" на кухні разом зі старшою донькою-хазяєчкою.

Раніше Лілія Ребрик в стильному комбінезоні продемонструвала ідеальну розтяжку в прямому ефірі! Вона сіла на шпагат прямо в студії.