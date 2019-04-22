Як ви схожі: Леся Нікітюк умилила фото зі своїм "Куця-Паця"

Телеведуча провела чергову зйомку з домашнім улюбленцем
Леся Нікітюк – не тільки красуня, але і не менш активна інста-блогер (у Лесі вже близько 3 млн підписників). Ведуча "Нового каналу" активно показує шанувальникам кожен свій крок, особливо Нікітюк сподобалися можливості розділу сторіз в instagram. Крім нових образів і забавних знімальних моментів, Нікітюк також активно постить фото і відео зі своїм домашнім улюбленцем – маленькою собачкою на прізвисько Рафік.
Не стало винятком і одне з останніх фото. Так, Леся Нікітюк тримає на руках Рафіка. Собачка при цьому забавно позує.
У підписі до світлини телеведуча поспішила засипати улюбленця милими прізвиськами:
"Куця-Паця) #песДруг #РафикШмафик #Рафаелло"
Леся Нікітюк зі своїм домашнім вихованцем Рафіком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Однак цікаво інше. Так, шанувальники Лесі поспішили відзначити, що телеведуча навіть чимось схожа зі своїм улюбленцем. Деякі помітили: не просто так кажуть, що собаки схожі на господарів.
Леся Нікітюк з улюбленцем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала пікантне "постільне" фото. При цьому телеведуча зробила стильну зачіску.
А до цього Нікітюк здивувала "королівським" образом. Співачка приміряла високу перуку минулих століть, через що її назвали "шаленою імператрицею".