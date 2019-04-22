Як ви схожі: Леся Нікітюк умилила фото зі своїм "Куця-Паця"

Леся Нікітюк – не тільки красуня, але і не менш активна інста-блогер (у Лесі вже близько 3 млн підписників). Ведуча "Нового каналу" активно показує шанувальникам кожен свій крок, особливо Нікітюк сподобалися можливості розділу сторіз в instagram. Крім нових образів і забавних знімальних моментів, Нікітюк також активно постить фото і відео зі своїм домашнім улюбленцем – маленькою собачкою на прізвисько Рафік.

Не стало винятком і одне з останніх фото. Так, Леся Нікітюк тримає на руках Рафіка. Собачка при цьому забавно позує.

У підписі до світлини телеведуча поспішила засипати улюбленця милими прізвиськами:

"Куця-Паця) #песДруг #РафикШмафик #Рафаелло"

Леся Нікітюк зі своїм домашнім вихованцем Рафіком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Однак цікаво інше. Так, шанувальники Лесі поспішили відзначити, що телеведуча навіть чимось схожа зі своїм улюбленцем. Деякі помітили: не просто так кажуть, що собаки схожі на господарів.

"Правильно говорят, что собаки на своих хозяев похожи))"

"Не только собаки) часто и кошки тоже похожи на хозяев"

"Вы похожи))"

"Как Вы так похожи!"

"Боже, какой он милый"

"Одне лице))"

"Друзья на веки"

"Леся, краще б ви назвали вашу собаку Куця-Пуця"

"Такие лялички"

"Боже, який класний!!! Зацілувала б такого красеня смішнючого!!"

"Очень милое фото"

"Тут схожа на Мерьєм Узерлі (Хюрем)"

"На кого такими влюбленными глазами Раф смотрит?Кто за камерой?"

"Леся, Ви з роками розквітаєте, стаєте красивішою і красивішою"

Леся Нікітюк з улюбленцем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала пікантне "постільне" фото. При цьому телеведуча зробила стильну зачіску.

А до цього Нікітюк здивувала "королівським" образом. Співачка приміряла високу перуку минулих століть, через що її назвали "шаленою імператрицею".