Як схожі! Катя Осадча зачарувала рідкісними фото зі старшим сином-красенем і квітучою мамою

Ктя Осадча з задоволенням розміщує в соцмережах фото з чоловіком Юрієм Горбуновим, вона також розчулює кадрами з молодшим синочком Іваном, але обличчя хлопчика досі приховує. А от старшого сина, Іллю, вона практично не показує. Так, у Каті з'явився прекрасний привід поділитися кадрами з близькими і рідними людьми з сімейного альбому. До Дня матері, який в Україні відзначають 10 травня, вона зробила добірку кадрів з мамою Ганною Павлівною, бабусею і синами.

Ведуча поділилася фото з заходів, сімейних подій і кадрами в домашній обстановці. На одному з них шанувальники теледіви побачили її старшого сина – юнак змужнів і виріс справжнім красенем.

"На фото максимальна концентрація мам нашої родини. Я вітаю своїх рідних Бабусю і Маму і всіх мам світу зі святому! Нехай всі недоспані ночі, недороблені уроки, пролитий суп і розкидані макарони, мокрі ноги і "знову без шапки", були для нас тимчасовими труднощами про які ми згадуватимемо з ностальгією. Мамі, бабусі, будьте здоровими і не засмучуйтеся з дрібниць, діти і онуки виростуть і будуть мати гарний апетит. Це я точно знаю", - написала зворушливий текст Катя.

Катя Осадча з мамою і сыновьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники були вражені схожістю представників декількох поколінь сім'ї ведучоъ, але найбільше компліментів дісталося Іллі.

Ваш старший син красень! Мама виглядає дуже молодо і стильно. Хороші гені

Всі круті, але Ілля - майн Готт! Тьху-тьху. Вітаю, мамо

Старший син дуже гарний

Такі всі схожі між собою! Відразу скажеш,що рідня.Щастя вам і міцного здоров'я!

Катя Ваш старший син дуже схожий на Вас. Гарний молодий чоловік, щастя і удачі йому.

Які ви гарні. Вітаємо

Скріншот коментарів

Під кадрами з сімейного альбому привітання залишив і Юрій Горбунов. "Вітаємо з Днем матері! Будьте здоровими!" - написав він. А на своїй сторінці розмістив фото сина Івана, який готує для мами творчий сюрприз-подарунок. Хлопчик розташувався з листком паперу і фломастерами на підлозі і вирішив намалювати картину.

Фото: син Каті Осадчої та Юрія Горбунова (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Івасик працює над малюнком для мами! Найкращий подарунок на День матері!" - прокоментував гордий ведучий.

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов зачарував фото Каті Осадчої без макіяжу.