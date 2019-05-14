Схожі як дві краплі: Лілія Ребрик спантеличила мережу непростим завданням

Популярна телеведуча і мати двох чарівних дівчаток Лілія Ребрик довго ховала від шанувальників обличчя своєї маленької доньки Поліни, але в перший день народження малечі зворушила чарівним сімейним фотосетом, показавши маленьку непосиду широкій публіці. І поки фани гадають, на кого схожа Поля - на маму чи тата - , Лілія приголомшила їх порівнянням старшої доньки Діани з її молодшою "копією". Фото своїх улюблених дівчаток, які виглядають як дві краплі води, вона поділилася в Instagram.

Лілія порівняла дітей у одному і тому ж віці. На знімках дівчата навіть одягнені однаково, що вже говорити про зовнішню схожість сестричок! Втім, ведуча поставила шанувальникам непросте завдання.

"Вирішила залишити цей фотоколаж тут в інстаальбомі. На одному з фото - Діана, на одному - Поліна. Світлини зроблені приблизно в одному віці - десь у шість місяців. В одній кофтині (таке буває)... Хто з них де? Вгадаєте? Схожі?" - спантеличила вона підписників.

Доньки Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

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Шанувальники навіть розгубилися, адже визначити, хто є хто їм здалося дійсно складно. Малята були так схожі, що їх дуже легко було сплутати. Своїми версіями вони поділилися в коментарях, не забуваючи подарувати компліменти зірковій сім'ї.

"Дуже схожі, на першому Діана, на іншому Поліна", "Клас, як вони схожі. Я подумала це одна дитина, просто вираз обличчя змінила", "Такі крихти! Схожі, але різні", "Діана - ліво, Поліна - право! Оченята шикарні намистини", "Дуже схожі сестрички!", "Красуні", "Такі гарненькі, дуже схожі, важко зрозуміти, але напевно на першому фото Діана, а на другому – Поліна", - губилися в здогадах фолловери провідною.

Раніше Лілія Ребрик захопила фотосесією в вишиванці і постала перед шанувальниками у незвичному образі.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик з чоловіком, хореографом Андрієм Диким зачарувала романтичним фотосетом прямо з Парижа.