"Схожа на Шакіру": Настя Каменських влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі

Шанувальники порівняли артистку з відомою бразильською зіркою і співачкою Шакірою

Популярная певица Настя Каменских, известная также как NK , которая недавно вернулась из промо-тура по США, показала фото с веселой вечеринки, на которых запечатлена в оригинальном образе романтичной и свободолюбивой хиппи. Соотвествующие кадры она опубликовала в Instagram.

Широкие джинсы с завышенной талией, топ свободного кроя нежно-розового цвета, серьги-помпоны, тонкая повязка-шнурок в качестве аксессуара на голове и множество плетенных браслетов-фенечек на запястье.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

На одном из снимков Настя позирует в компании жены участника группы "Время и стекло" Позитива, Анны, на другом держит лохматого пса и веселиться с друзьями, а также красуется с бокалом в руках.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники не смогли пройти мимо яркого фотосета в стиле "детей цветов" и отметили, что Каменских он очень идет, а также сравнили ее с Шакирой и исполнительницей одной из главных ролей в бразильском сериале "Клон", актрисой Джованной Антонелли.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Восхитительна", "Анастасия , вы здесь очень похожы на Джованну Антонелли (Жади)- красивая!", "Я думала это Жади, из "Клона", "Как всегда очаровательная", "Звездочка какая", "Похожи на Шакиру", "Красивые люди красиво получаются на всех снимках!" - отмечали фаны артистки.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменсих заинтриговала поклонников огромным кольцом на безымянном пальце, которое невозможно было не заметить, так же как и ее светящиеся счастьем глаза. Поклонники тут же предположили, что она помолвлена.

К слову, Настя Каменских поделилась с подписчиками своей радостью и огромным достижением – ее хит продержался целый месяц в чарте Billboard, что очень впечатлило артистку.

Видео: РБК-Украина