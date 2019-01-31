"Схожа на Шакіру": Настя Каменських влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі

Шанувальники порівняли артистку з відомою бразильською зіркою і співачкою Шакірою
Популярная певица Настя Каменских, известная также как NK , которая недавно вернулась из промо-тура по США, показала фото с веселой вечеринки, на которых запечатлена в оригинальном образе романтичной и свободолюбивой хиппи. Соотвествующие кадры она опубликовала в Instagram.
Широкие джинсы с завышенной талией, топ свободного кроя нежно-розового цвета, серьги-помпоны, тонкая повязка-шнурок в качестве аксессуара на голове и множество плетенных браслетов-фенечек на запястье.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
На одном из снимков Настя позирует в компании жены участника группы "Время и стекло" Позитива, Анны, на другом держит лохматого пса и веселиться с друзьями, а также красуется с бокалом в руках.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Поклонники не смогли пройти мимо яркого фотосета в стиле "детей цветов" и отметили, что Каменских он очень идет, а также сравнили ее с Шакирой и исполнительницей одной из главных ролей в бразильском сериале "Клон", актрисой Джованной Антонелли.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Восхитительна", "Анастасия , вы здесь очень похожы на Джованну Антонелли (Жади)- красивая!", "Я думала это Жади, из "Клона", "Как всегда очаровательная", "Звездочка какая", "Похожи на Шакиру", "Красивые люди красиво получаются на всех снимках!" - отмечали фаны артистки.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Ранее Настя Каменсих заинтриговала поклонников огромным кольцом на безымянном пальце, которое невозможно было не заметить, так же как и ее светящиеся счастьем глаза. Поклонники тут же предположили, что она помолвлена.
К слову, Настя Каменских поделилась с подписчиками своей радостью и огромным достижением – ее хит продержался целый месяц в чарте Billboard, что очень впечатлило артистку.
Видео: РБК-Украина