Не схожа на саму себе: Оля Полякова здивувала фанатів новою зовнішністю (фото)
Відома українська співачка Оля Полякова вирішила здивувати своїх фанатів. І їй це вдалося! Співачка показала шанувальникам радикальні зміни в зовнішності в нових образах. Користувачі мережі навіть визначили найбільш яскравий і сміливий з нових "іміджів" знаменитості.
Фотографії яскравих і сміливих образів Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Мені подобається бути різною! А у якому образі вам зайшло??? 1, 2, 3, 4, 5?", — запитала Полякова у своїх фанатів.
Оля Полякова сміливих образах (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Яскрава блондинка з копицею розкішного волосся змінювала його колір, а також форму зачіски та макіяж. Вона була брюнеткою, сивочолою, з рожевими, блакитними та зеленими кучерями. Залежно від кольору волосся змінювалися помада, тіні та рум'яна. Всі образи Полякової були несподіваними, але дуже незабутніми і яскравими.
Шанувальники також стали обирати найбільш красивий і яскравий образ співачки. Також фанати порівняли зірку з актрисою Монікою Беллуччі на другому знімку, і з українською артисткою Настею Каменських на четвертому фото.
Скріншоти (instagram.com/polyakovamusic)
Варто відзначити, що Оля Полякова – одна з найбільш яскравих представниць української естради. Вона часто з'являється в яскравих і сміливих костюмах і не втомлюється балувати свою публіку новими образами.
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова приміряла професію перукаря та поекспериментувала із зачіскою дочки. Що вийшло – дивіться в нашій статті.
До цього ми повідомляли, що Тіна Кароль розповіла, як обернула скандальну ситуацію з Поляковою собі на користь.