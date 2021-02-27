ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не схожа на саму себе: Оля Полякова здивувала фанатів новою зовнішністю (фото)

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 16:55
Не схожа на саму себе: Оля Полякова здивувала фанатів новою зовнішністю (фото) Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Анна Кисельова

Відома українська співачка Оля Полякова вирішила здивувати своїх фанатів. І їй це вдалося! Співачка показала шанувальникам радикальні зміни в зовнішності в нових образах. Користувачі мережі навіть визначили найбільш яскравий і сміливий з нових "іміджів" знаменитості.

Фотографії яскравих і сміливих образів Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Мені подобається бути різною! А у якому образі вам зайшло??? 1, 2, 3, 4, 5?", — запитала Полякова у своїх фанатів.

Не схожа на саму себе: Оля Полякова здивувала фанатів новою зовнішністю (фото)

Не схожа на саму себе: Оля Полякова здивувала фанатів новою зовнішністю (фото)

Не схожа на саму себе: Оля Полякова здивувала фанатів новою зовнішністю (фото)

Не схожа на саму себе: Оля Полякова здивувала фанатів новою зовнішністю (фото)

Не схожа на саму себе: Оля Полякова здивувала фанатів новою зовнішністю (фото)

Оля Полякова сміливих образах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Яскрава блондинка з копицею розкішного волосся змінювала його колір, а також форму зачіски та макіяж. Вона була брюнеткою, сивочолою, з рожевими, блакитними та зеленими кучерями. Залежно від кольору волосся змінювалися помада, тіні та рум'яна. Всі образи Полякової були несподіваними, але дуже незабутніми і яскравими.

Шанувальники також стали обирати найбільш красивий і яскравий образ співачки. Також фанати порівняли зірку з актрисою Монікою Беллуччі на другому знімку, і з українською артисткою Настею Каменських на четвертому фото.

Не схожа на саму себе: Оля Полякова здивувала фанатів новою зовнішністю (фото)

Не схожа на саму себе: Оля Полякова здивувала фанатів новою зовнішністю (фото)

Не схожа на саму себе: Оля Полякова здивувала фанатів новою зовнішністю (фото)

Скріншоти (instagram.com/polyakovamusic)

Варто відзначити, що Оля Полякова – одна з найбільш яскравих представниць української естради. Вона часто з'являється в яскравих і сміливих костюмах і не втомлюється балувати свою публіку новими образами.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова приміряла професію перукаря та поекспериментувала із зачіскою дочки. Що вийшло – дивіться в нашій статті.

До цього ми повідомляли, що Тіна Кароль розповіла, як обернула скандальну ситуацію з Поляковою собі на користь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Оля Полякова
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
COVID-паспорта - дискримінація або "зелене світло"? Що буде, якщо в світі введуть такий документ
COVID-паспорта - дискримінація або "зелене світло"? Що буде, якщо в світі введуть такий документ