"Схожа на голлівудську діву": Ганна Різатдінова підкорила розкішним образом

Після завершення шоу Танці з зірками 2019 Ганні Різатдіновій ніколи нудьгувати - гімнастка, яка разом з партнером Олександром Прохоровим зайняла в проекті друге місце, зараз нарозхват. Її навперебій запрошують дати інтерв'ю, знятися для глянцевого журналу або взяти участь у ТВ-передачі. Спортсменка із задоволенням погоджується і радує шанувальників ефектними появами - так, днями вона вразила фанів "космічними" кадрами.

Ганна також взяла участь у зйомках нових випусків шоу "Суперінтуіція" на "Новому каналі". При цьому Різатдінова блищала перед камерами в розкішному і елегантному образі.

Українська гімнастка приміряла вечірнє плаття в підлогу красивого "сталевого" золотисто-рожевого відтінку з оголеними плечима і асиметричним вирізом в районі декольте. Особливої виразності вбранню додає великий бант в районі талії.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Знаменитість доповнила лук босоніжками на підборах і масивними сережками, а волосся красиво поклала хвилями на одну сторону. Завершує шикарний образ яскравий макіяж з акцентом на губах.

Різатдінова позувала як одна, так і з "колегами" по зйомці - Іраклієм Макацарія, Володимиром Остапчуком, Ксенією Горб та іншими.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Мені вкрай рідко подобаються фото, але цей образ виняток", - зізналася Анна в підпису під знімком.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

В коментарях підписники залишили багато теплих відгуків такому образу гімнастки і порівняли її з голлівудською кінодівою.

Мені подобається, схожа на голлівудську кінодіву!

Як красиво

Дуже мені подобається. Коли буде ефір???

Бездоганний образ

Богиня!

Красуня

Шикарно

Просто королева!

Вам йде сукню

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, раніше українська красуня Анна Різатдінова вийшла на подіум у розкішній "квітковій" сукні. У Києві відбувся показ дебютної колекції Ольги Сумської.