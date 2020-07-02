Схожа? Двійник Кім Кардашьян підкорює мережу жаркими фото у відвертих вбраннях в дусі зірки

Дженніфер Уорд (фото: instagram.com/jennifer.janelle)

На місце Кім претендує новий двійник

Кім Кардашьян – одна з найбільш популярних особистостей у світі. Не дивно, що на зірку мріють бути схожими багато дівчат. Але поки тільки деякі марять, щоб хоч у чомусь наблизитися до кумира, інші роблять рішучі кроки до своєї мрії. Наприклад, 28-річна Дженніфер Уорд. Дівчина народилася в Лос-Анджелесі і нічим особливим не виділялася, поки не помітила схожість з 39-річною зіркою. Після цього її життя круто змінилася. Уорд вирішила жомогтися максимальної схожості з Кім.

Дівчина хоче піти по стопах Кім (фото: instagram.com/jennifer.janelle)

«Я слідкую за Кім кожен день... Я купую дешеві версії її речей. Кім працює з найкращими дизайнерами, у мене немає на це грошей», – нарікає красуня. За словами Дженніфер, вона витрачає мінімум 3 години в день, щоб виглядати не гірше Кім. Вже 2 роки дівчина досліджує стиль Кардашьян, а потім всі гроші витрачає на косметику, перукаря і стилістів. Виданню The Sun вона зізналася, що змушена була купити кілька корсетів, щоб її фігура стала нагадувати видатні форми знаменитої діви.

Уорд копіює макіяж і образи Кім (фото: instagram.com/jennifer.janelle)

Дженніфер зізнається, що робить це все не заради заробітку: вона не має наміру брати участь у шоу двійників або брати гроші за зйомки. Скоріше це заради задоволення і розваги. Головним подарунком для неї є той факт, що її методи працюють. А коли до неї на вулиці підходять, щоб сфотографуватися, вона відчуває себе по-справжньому щасливою. У той же час вона б не відмовилася, якби їй вдалося піти по стопах Кім і підкорити модну індустрію. «Я б хотіла піти по стопах Кім, зніматися для журналів, укладати контракти з брендами і рекламними кампаніями. Я завжди любила те, що вона робить».

У Кім багато двійників (фото: instagram.com/jennifer.janelle)

На Instagram Дженніфер підписано близько 100 тисяч осіб, що досить непогано для блогера. В описі профілю дівчина вказала себе як б'юті-інфлюенсера і співачку, а також як послідовника стилю Кім Кардашьян. Особливо багато уваги Уорт приділяє створенню макіяжу в дусі Кім. Потрібно відзначити, що це далеко не єдиний двійник Кім на просторах мережі. Так що зірці точно є чим пишатися!

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Автор: Lite