"Погода шепоче": стильна Каменських показала, як радіє бабиному літу

Співачка насолодилася теплою погодою на прогулянці
У Насті Каменських і Потапа дуже щільні робочі графіки, однак пара встигає знайти час і щоб побути удвох - приміром, майже кожен ранок вони починають з спільного тренування, а крім того намагаються вибиратися на природу. Так, нещодавно весела парочка вирушила в ліс на пошуки грибів, проте замість них знайшла дещо інше. Зараз в Київ прийшло справжнє бабине літо і співачка тут же відправилася на прогулянку, щоб насолодитися теплою погодою.
На своїй сторінці в Instagram Настя поділилася кількома кадрами, на яких виглядає по-справжньому щасливою. Співачка вибрала для променаду стильний кежуал образ - укорочені рвані джинси, білу футболку та чорну шкіряну куртку, а також туфлі в тон.
"Сьогодні був божественний день. погода шепоче", - написала задоволена артистка під "сонячним" селфи.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Далі пішов знімок на вулиці в ефектній позі.
"Бабине літо...дівочий настрій", - зазначила Каменських.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Підписники захоплюються красою і стилем артистки і погоджуються, що погода стоїть чудова.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настя Каменських захопила зухвалим образом в шкіряному костюмі з міні.