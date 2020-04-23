Подушка або ковдра? Катерина Кухар захопила витонченою фігурою в карантинних луках

Балерина вразила шанувальників пікантними образами
Карантинний флешмоб Pillow challenge не збавляє популярності в мережі - в його рамках треба спорудити собі вбрання з подушки або ж інших постільних речей. У ньому вже взяли участь багато українських знаменитостей - наприклад, Лілія Ребрик зачарувала яскравим луком разом зі старшою донькою. Вирішила взяти участь і прима-балерина і суддя Танців з зірками Катерина Кухар.
При цьому вона не змогла визначитися, який з карантинних луків краще - з подушки чи ковдри, і попросила поради у шанувальників. На першому фото співачка позує зверху сходів в пікантному вбранні з білої подушки і босоніжках на шпильці, грайливо піднявши ніжку і тримаючи в руці келих.
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
На другому кадрі Катерина в "платті" з ковдри відображена все з тим же келихом на балконі, захоплюючи витонченою фігурою.
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
"Будь-які відносини між людьми — це праця! Але тільки від вас залежить, буде вона в радість або в тягар! Pillow or blanket?!" - прокоментувала фривольні знімки Кухар.
У відповідь користувачі мережі засипали балерину захопленими коментарями, відзначаючи, що вибрати складно, адже їй усе до лиця.
Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Нагадаємо, Катерина Кухар зачарувала святковими фото з чоловіком і дітьми на Великдень.