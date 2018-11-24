"Підтягніть животики": актор "Дизель шоу" записав яскраве відеозвернення

Фото: Команда "Дизель шоу" (facebook.com/shemetkvn)

Чоловік виступив у ролі комунальника

Популярний український актор із "Дизель шоу" Євген Гашенко порадував шанувальників першим яскравим відеозверненням після загибелі колеги Марини Поплавської. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"А у вас підтягнутий животик?", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на відеозапису крім Гашенко, також можна помітити іншого актора шоу Олександра Бережку, який говорить "підтягніть животики". На даний момент його переглянули майже дев'ять тисяч користувачів, залишивши під ним море емоційних коментарів.

Відео: відеозвернення Євгена Гашенко (instagram.com/dizelgan)

"Та які там підтягнуті животики", - сказала користувач Олена Юхименко.

"Єдині люди, які піднімуть настрій", - підкреслив юзер Ярослав Авдей.

"Ну, дякую. Відразу втягнула", - уточнив користувач Неля Соловйова.

"Ну що ви, про наболіле. Попереду новорічні свята. Ось там будуть животики", - сказала користувач Єва Стойловська.

Скріншот коментарів (instagram.com/dizelgan)

До речі, постраждала у ДТП актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко вперше за довгий час поділилася з шанувальниками новим фото.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що потерпілий у ДТП актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов записав відеозвернення до своїх шанувальників. В ролику Єгор подякував всім шанувальникам за підтримку.

А також писали про те, що ще один актор "Дизель Шоу" звернувся до шанувальників.

Відео: РБК-Україна