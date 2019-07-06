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Подружка нареченої розсекретила всі подробиці весільного дрес-коду Регіни Тодоренко

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.07.2019 - 12:25
Подружка нареченої розсекретила всі подробиці весільного дрес-коду Регіни Тодоренко
Фото: Марія Ивакова (instagram.com/maria_ivakova)

Марія Ивакова опублікувала образ, в якому блищала на весіллі подруги

Ажіотаж навколо головної весілля цього літа між двома знаменитостями Регіною Тодоренко і Владом Топаловим, яке відбулося в Соренто 3 липня 2019 року, триває. Адже після декількох днів мовчання і секретів гості нарешті діляться своїми враженнями про подію і подробицями, як пройшла церемонія.
Одна з подружок нареченої і колега по тревел-шоу Марія Ивакова розкрила деталі свого вбрання на весілля і домовленого дрес-коду, про який гостям було оголошено заздалегідь. Вона зізналася, що довго вагалася у виборі гідного нарду для святкування.

Подружка нареченої розсекретила всі подробиці весільного дрес-коду Регіни ТодоренкоФото: Марія Ивакова (instagram.com/maria_ivakova)


"Для весілля @reginatodorenko і @vladtopalovofficial був передбачений дрес-код, який вислали всім гостям приблизно за півтора місяці до свята. Але, звичайно ж, за день до весілля ми в судомах бігали по магазинах, звіряли з референсами шнурки, щоб все було тон в тон", - зізналася Марія в тому, що ніхто не зміг уникнути клопоту і передвесільної метушні.

Подружка нареченої розсекретила всі подробиці весільного дрес-коду Регіни ТодоренкоФото: Марія Ивакова (instagram.com/maria_ivakova)

"Я зі ста суконь валізі вибрала улюблений літній сарафан і голову Фріди (спасибі заспокійливій пігулці розторопші). Як вам образ?" - поцікавилася вона у підписників.

 
  • Дуже романтичний образ і дуже ніжна Маша
  • Ви фея! Як, втім, і завжди - легка повітряна, по хвилях йде) образ потрясний
  • Як ніжно! І точно в дусі Сорренто
  • Маша, Ви дуже органічні в цьому образі
  • Як завжди шикарна!
  • Дуже ніжний і жіночний
  • Марія ви дуже гарні, але погляд сумний, не сумуйте
  • Дуже вишукано і прекрасно
  • Образ супер, такий ніжний, але чуттєвий

Нагадаємо, що Марія Ивакова вже поділилася враженнями про шикарне весілля подруги на своїй сторінці в Instagram, розповівши багато цікавих деталей.

Та й сама Регіна Тодоренко здивувала подробицями весільної церемонії, зізнавшись, що по-справжньому відчувала перед весіллям.

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