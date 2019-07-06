Подружка нареченої розсекретила всі подробиці весільного дрес-коду Регіни Тодоренко

Фото: Марія Ивакова (instagram.com/maria_ivakova)

Марія Ивакова опублікувала образ, в якому блищала на весіллі подруги

Ажіотаж навколо головної весілля цього літа між двома знаменитостями Регіною Тодоренко і Владом Топаловим, яке відбулося в Соренто 3 липня 2019 року, триває. Адже після декількох днів мовчання і секретів гості нарешті діляться своїми враженнями про подію і подробицями, як пройшла церемонія.

Одна з подружок нареченої і колега по тревел-шоу Марія Ивакова розкрила деталі свого вбрання на весілля і домовленого дрес-коду, про який гостям було оголошено заздалегідь. Вона зізналася, що довго вагалася у виборі гідного нарду для святкування.

Фото: Марія Ивакова (instagram.com/maria_ivakova)



"Для весілля @reginatodorenko і @vladtopalovofficial був передбачений дрес-код, який вислали всім гостям приблизно за півтора місяці до свята. Але, звичайно ж, за день до весілля ми в судомах бігали по магазинах, звіряли з референсами шнурки, щоб все було тон в тон", - зізналася Марія в тому, що ніхто не зміг уникнути клопоту і передвесільної метушні.

Фото: Марія Ивакова (instagram.com/maria_ivakova)

"Я зі ста суконь валізі вибрала улюблений літній сарафан і голову Фріди (спасибі заспокійливій пігулці розторопші). Як вам образ?" - поцікавилася вона у підписників.

Дуже романтичний образ і дуже ніжна Маша

Ви фея! Як, втім, і завжди - легка повітряна, по хвилях йде) образ потрясний

Як ніжно! І точно в дусі Сорренто

Маша, Ви дуже органічні в цьому образі

Як завжди шикарна!

Дуже ніжний і жіночний

Марія ви дуже гарні, але погляд сумний, не сумуйте

Дуже вишукано і прекрасно

Образ супер, такий ніжний, але чуттєвий

Нагадаємо, що Марія Ивакова вже поділилася враженнями про шикарне весілля подруги на своїй сторінці в Instagram, розповівши багато цікавих деталей.

Та й сама Регіна Тодоренко здивувала подробицями весільної церемонії, зізнавшись, що по-справжньому відчувала перед весіллям.