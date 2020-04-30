Підросла дочка Ані Лорак побажала усім ніколи не хворіти і швидкого "завершення коронавіруса"

Скандальна українська співачка Ані Лорак вкрай рідко показує фото, і вже тим більше відео, зі своєю дочкою - 8-річною Софією. Зіркова мама вважає за краще не показувати своє особисте життя, обмежуючись яскравими кадрами з виступів, запису кліпів і гламурних вечірок. Однак на домашній ізоляції через карантин через коронавірус селебрітіс нарешті змогли приділяти багато часу рідним і близьким. Лорак - не виняток. Днями співачка порадувала шанувальників рідкісним фото і відео з підрослою донькою.

На своїй instagram-сторінці Лорак показала цікаве відео з Софією. Артистка вирішила звернутися до шанувальниками під час прогулянки з дочкою. При цьому дівчинка із задоволенням приєдналася до слів мами.

"Як твій настрій?" - запитує в дочки Лорак. "Дуже добре", - відповідає Софія.

“Я хочу побажати здоров'я і щоб все було добре, і щоб ви ніколи не хворіли. І щоб швидше закінчився цей коронавірус. І до літа ми все встигли", - зворушливо звернулася до підписників зіркової мами 8-річна Софія.

"Всім гарного настрою, всім поки що", - підсумували мама з донькою. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Більш того, на цьому приємні сюрпризи від Лорак не закінчилися. Вона також потішила фоловерів спільним чорно-білим фото з донькою.

В кадрі Софія сидить на колінах у мами, яка ніжно цілує дівчину в щоку. При цьому і мама, і дочка одягнені в стильні жакети.

Нагадаємо, що Ані Лорак з 2009 року була одружена з власником одного з турецьких туроператорів Муратом Налчаджіоглу. У червні 2011 року у пари народилася дочка Софія, яку хрестили в Києві. До речі, хрещеним батьком дівчинки є російський співак Філіп Кіркоров, а хрещеною - депутат Верховної Ради України VI і VII скликань Ірина Бережна.

Ані Лорак з дочкою Софією (фото: instagram.com/anilorak)

В 2019 році в пресі з'явилися чутки про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу, який підтвердилися. І в січні 2019 році пара офіційно розлучилася. Офіційною причиною розлучення стала "відсутність загальних поглядів на сімейне життя, довіру, почуття любові і поваги". Проте пресі стало відомо, що Мурат неодноразово змінював своєї зіркової дружини. Більш того, також з'ясувалося, що на момент розлучення пара вже близько двох років не жила разом.

За чутками новим чоловіком Ані Лорак став молодий саунд-продюсер з Black Star, 27-річний Єгор Гліб. Про їхні стосунки говорили ще влітку 2019 року, але не було підтверджень, щоб знати про це напевно.

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