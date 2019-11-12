Підловили! Лілія Ребрик в сукні з пікантним розрізом підкорила ефектними танцями

Лілія Ребрик зізнається, що просто обожнює свою роботу. Її не лякають дуже ранні підйоми і виходи в ефір, вона завжди випромінює позитив і гарний настрій. До речі, бути "у бойовій готовності" і виглядати свіжо і добре їй допомагають маски для обличчя - вдома вона влаштовує з донечками "б'юті-паті" і поєднує приємне з корисним. Також ще одна пристрасть Лілії – танці. Вона не упускає можливості потанцювати у перервах між виходами в ефір, а також залучає до цього заняття свого співведучого "Ранку з Україною" Анатолія Анатоліча.

Так, на відео в Instagram теледіва показала бекстейдж зі зйомок. Вона виконує різні танцювальні па, веселитися і запалює, показує кумедні рухи і спокушає плавними лініями.

На ведучій – сукня-міді смарагдового кольору на запах з поясом і пікантним розрізом, в якому раз у раз виднно стрункі ніжки Лілії. В якості аксесуарів – довгі сережки-китиці.

"Те, що залишається за кадром ефірів "Ранку з Україною". За відео дякую Колі Мельнику. Підловив", - підписала вона веселий ролик.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники зірки зізналася, що зарядилися позитивом від кумедного відео з Лілією. Деякі з них навіть запропонували їй вести авторську танцювальну рубрику.

Лілечка,а що якщо б ви в ранковій програмі проводили розминку танцювальну? Ми б і розім'ялися і підзарядилися вашим позитивом!

Вам дуже личить це плаття

Лілечка, ну ти дуже гарна. Обожнюю тебе

Позитивна людина, ви прекрасне янголятко

Клас

Ви така позитивна, весела! Дивишся на вас і життя стає веселіше!

Красуня Ліля

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик розповіла, якому кольору в одязі віддає перевагу.