Підловили! Лілія Ребрик в сукні з пікантним розрізом підкорила ефектними танцями

Ведуча показала бекстейдж зі зйомок ранкового ефіру
Лілія Ребрик зізнається, що просто обожнює свою роботу. Її не лякають дуже ранні підйоми і виходи в ефір, вона завжди випромінює позитив і гарний настрій. До речі, бути "у бойовій готовності" і виглядати свіжо і добре їй допомагають маски для обличчя - вдома вона влаштовує з донечками "б'юті-паті" і поєднує приємне з корисним. Також ще одна пристрасть Лілії – танці. Вона не упускає можливості потанцювати у перервах між виходами в ефір, а також залучає до цього заняття свого співведучого "Ранку з Україною" Анатолія Анатоліча.
Так, на відео в Instagram теледіва показала бекстейдж зі зйомок. Вона виконує різні танцювальні па, веселитися і запалює, показує кумедні рухи і спокушає плавними лініями.
На ведучій – сукня-міді смарагдового кольору на запах з поясом і пікантним розрізом, в якому раз у раз виднно стрункі ніжки Лілії. В якості аксесуарів – довгі сережки-китиці.
"Те, що залишається за кадром ефірів "Ранку з Україною". За відео дякую Колі Мельнику. Підловив", - підписала вона веселий ролик.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники зірки зізналася, що зарядилися позитивом від кумедного відео з Лілією. Деякі з них навіть запропонували їй вести авторську танцювальну рубрику.
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Раніше Лілія Ребрик розповіла, якому кольору в одязі віддає перевагу.