Підходить всім: Кейт Міддлтон розкрила своє таємне хобі на самоізоляції

Кейт Міддлтон – особистість непосидюча. Вона обожнює кулінарію – так, герцогиня сама готує багато страв для дітей та чоловіка. Відома пристрасть Кейт до фотографії – зараз щаслива мама знімає портрети своїх домочадців для вітальних листівок. А в важкі часи домашньої ізоляції вона знайшла вірний спосіб для виходу накопиченого стресу. Так, герцогиня Кембриджська і мама чотирьох – великий фанат книжок-розмальовок для дорослих. Як і багато з нас, вона обожнює взяти в руки кольорові олівці, відключити думки і просто розслабитися, прикрашаючи хитромудрі чорно-білі малюнки.

Кейт обожнює розмальовки (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Це хобі стало відомо громадськості завдяки знаменитому шотландському ілюстраторові Джоанни Бэсфорд, яка організувала цілий рух для дорослих, що обожнюють розмальовки. У 2016-му вона побувала в Букінгемському палаці, де отримала почесну нагороду – орден OBE – за свою діяльність. В ході розмови з принцом Вільямом вона дізналася, що Кейт – велика любителька подібних картинок.

Джоанна і принц Уїльям (фото: instagram.com/johannabasford)

У своєму мікроблозі художниця нещодавно згадала цей випадок і поділилася з послідовувачами: «Принц Вільям сказав, що його дружині подобаються мої книги. Вона обожнює розмальовки. Кейт одна з нас! І я розумію, в чому справа. Чому б не вона? Постійно зайнята мама – це великий стрес...».

За словами Джоани, наслідки кризи для психічного здоров'я позначаються на всіх – від королівських осіб до простих людей. «Ось чому зараз, як ніколи, нам треба дбати про себе та інших. Трохи турботи про себе тепер може допомогти закласти основи стійкості психічного здоров'я. Йога, медитація, книжкові розмальовки... Все, що вам потрібно зробити, будь ласка, зробіть це. І заохочуйте інших робити те ж саме. Знайдіть практику, яка підтримує вас, допомагає справлятися з проблемами, заспокоює ваш стомлений розум і врівноважує вас. Турбота про себе – не егоїстично, це важливо».