Вам не підходить: Анна Сєдокова збентежила "метаморфозами" із зовнішністю на карантині

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова часто публікує в мережі відверті кадри, співачка часто демонструє свою фігуру і те, як кардинально може змінити імідж. В даний час артистка перебуває вдома на карантині зі своїми дітьми і хлопцем баскетболістом Янісом Тіммою, який також може і підфарбувати коріння в разі чого.

Співачка зняла момент фарбування коренів на відео і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram. При цьому вона зробила це в жартівливій формі, і наклала на відео смішну "маску".

"Багато чому нас навчив карантин, але момент, коли твій хлопець фарбує тобі коріння, просто безцінний! І приймає тебе з усіма твоїми (як тобі здається) недосконалостями. Ми навчилися робити все самі і здається, це почало у нас виходити. Так що, у мене особисто є багато плюсів карантину і самоізоляції", - написала Сєдокова.

Користувачі мережі також прокоментували її відео.

Уф, ви кращі;

Аня кричу;

Фільтр жесть, вам не підходить;

Анька та ти просто красуня;

Клас, ви найкращі;

А ви гарно виглядаєте;

На всі руки майстер.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Седокова розкрила жорстку правду про "ВІА гру". За її словами, продюсер групи Костянтин Меладзе спеціально маніпулював вокалістками, і створював в колективі "нездорову конкуренцію".