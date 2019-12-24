ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ось так подарунок! Кім Кардашьян запропонувала сестрам скульптурувати сідниці на Різдво (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.12.2019 - 13:58
Ось так подарунок! Кім Кардашьян запропонувала сестрам скульптурувати сідниці на Різдво (фото)
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мама Кім Кардашьян прийшла в захват від подарунка дочки

Схоже, що Кім Кардашьян не вміє зберігати секрети. 39-річна світська левиця, зірка реаліті-шоу про найвідомішу родинув світі виставляє на показ буквально кожен етап свого життя. І навіть такий момент, як різдвяні подарунки, не вислизає від уваги багатомільйонної армії шанувальників Кім. Так, днями світська діва розсекретила, що планує дарувати своїм сестрам на Різдво 2019.

Як з'ясувалося, в цьому році одна з сестер Кардашьян вирішила довго не заморочуватися над вибором подарунків для жінок своєї великої родини. Кім не приховує, що вибрала для всіх один і той же подарунок.

Ось так подарунок! Кім Кардашьян запропонувала сестрам скульптурувати сідниці на Різдво (фото)

Сестри Кардашьян: Кортні, Хлої і Кім

Так, пишнотіла красуня подарувала своїй 64-річної мами Кріс Дженнер, а також сестрам апарати для скульптурирования сідниць!

Тепер всі шанувальники всесвітньо відомої родини будуть знати, чим красуні займуться на свята. Зазначимо, що у 39-річної Кім четверо сестер: 22-річна Кайлі Дженнер, 24-річна Кендалл Дженнер, 35-річна Хлої Кардашьян і 40-річна Кортні Кардашьян.

Ось так подарунок! Кім Кардашьян запропонувала сестрам скульптурувати сідниці на Різдво (фото)

Ось так подарунок! Кім Кардашьян запропонувала сестрам скульптурувати сідниці на Різдво (фото)

Фото: @kimkardashian

До речі, сама Кім також не втрималася і зробила собі точно такий же подарунок - девайс для сідниць. Зірка реаліті-шоу вже встигла зробити фото новинки і навіть випробувати її. Красуня залишилася дуже задоволена. Тренер зірки Меліса Алькантара теж підтримала вибір брюнетки.

"Нічого собі, Кім, це просто божевілля!" - емоційно відреагувала на подарунок мама Кріс Дженнер.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян надихнула бездоганним святковим макіяжем.

Розкішна діва: Кім Кардашьян блиснула пишними формами у відвертих сукнях Thierry Mugler Гаряче! Кім Кардашян показала стрункі ноги і пишні форми в пікантному вбранні
Новини України Кім КардашянНовый год 2020Різдво
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся