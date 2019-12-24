Ось так подарунок! Кім Кардашьян запропонувала сестрам скульптурувати сідниці на Різдво (фото)

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мама Кім Кардашьян прийшла в захват від подарунка дочки

Схоже, що Кім Кардашьян не вміє зберігати секрети. 39-річна світська левиця, зірка реаліті-шоу про найвідомішу родинув світі виставляє на показ буквально кожен етап свого життя. І навіть такий момент, як різдвяні подарунки, не вислизає від уваги багатомільйонної армії шанувальників Кім. Так, днями світська діва розсекретила, що планує дарувати своїм сестрам на Різдво 2019.

Як з'ясувалося, в цьому році одна з сестер Кардашьян вирішила довго не заморочуватися над вибором подарунків для жінок своєї великої родини. Кім не приховує, що вибрала для всіх один і той же подарунок.

Сестри Кардашьян: Кортні, Хлої і Кім

Так, пишнотіла красуня подарувала своїй 64-річної мами Кріс Дженнер, а також сестрам апарати для скульптурирования сідниць!

Тепер всі шанувальники всесвітньо відомої родини будуть знати, чим красуні займуться на свята. Зазначимо, що у 39-річної Кім четверо сестер: 22-річна Кайлі Дженнер, 24-річна Кендалл Дженнер, 35-річна Хлої Кардашьян і 40-річна Кортні Кардашьян.

Фото: @kimkardashian

До речі, сама Кім також не втрималася і зробила собі точно такий же подарунок - девайс для сідниць. Зірка реаліті-шоу вже встигла зробити фото новинки і навіть випробувати її. Красуня залишилася дуже задоволена. Тренер зірки Меліса Алькантара теж підтримала вибір брюнетки.

"Нічого собі, Кім, це просто божевілля!" - емоційно відреагувала на подарунок мама Кріс Дженнер.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян надихнула бездоганним святковим макіяжем.