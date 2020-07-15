Подарунок один одному на весілля: Холостяк-9 з дружиною купили величезну квартиру в Києві

Холостяк-9 Микита Добринін з дружиною і за сумісництвом переможницею проєкту Дар'єю Квітковою купили свою першу спільну квартиру. Нерухомість вони придбали в Києві і, за словами Добриніна, вона - величезна.

Про це молодята розповіли в Instagram.

Під час відпочинку на острові Балі цієї зими, стоячи біля океану вони загадали кілька бажань. Адже саме там у січні Микита зробив Даші пропозицію. І ось тепер, через час, вони почали здійснюватися.

"Сьогодні ми купили свою величезну квартиру. Майбутній будинок для нашої сім'ї. Попереду ще багато питань з будівництвом, проєктами, дизайнами. Але прямо зараз радість і бажання працювати ще більше", - написав Добринін, супроводивши пост фото з Дашею з тієї самої поїздки.

Даша і Микита під час спільної поїздки на Балі в січні 2020 року (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Даша ж написала, що купівля житла стала їхньою спільною заслугою і назвала квартиру подарунком один одному на весілля. Дівчина досі не може повірити, що таке грандіозне досягнення вони зробили самостійно, без допомоги батьків.

"Завжди потрібно розставляти пріоритети, в цьому ми з Микитою зійшлися. Дорогі машини й речі - це звичайно круто, але куди краще, коли у тебе є своя житлоплоща і свої стіни в столиці... Разом ми зможемо гори звернути й вогонь загасити", - захоплюється Квіткова.

Нагадаємо, що Микита і Даша узаконили стосунки 21 травня, а пишне весілля вони вирішили відкласти на потім, коли закінчиться карантин. Їхні стосунки почалися в 9 сезоні шоу "Холостяк", де Микита будучи головним героєм вибрав Дашу у фіналі реаліті у травні 2019-го.

Раніше ми писали, що ведучий "Холостяка" Григорій Решетник стане багатодітним татом. З'явилося фото щасливої родини.