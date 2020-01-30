Подарував мені крила: бек-вокалістка MONATIKа Ліда Лі розповіла про співпрацю з артистом

Минулої неділі на Голосі країни-10, який виходить на телеканалі «1+1», виступ бек-вокалістки MONATIK - Ліди Лі спричинив справжній резонанс у мережі та викликав захват у глядачів. На сліпих прослуховуваннях учасниця виконала пісню «Bang, bang», відео протягом двох днів вже зібрало майже 900 000 переглядів на YouTube. У ювілейному сезоні вона розгорнула три крісла зіркових наставників та обрала команду MONATIK. Тіна Кароль прокоментувала так вибір дівчини: «Людина самоствердилась у своєму рішенні, у своїй любові і відданості до того, хто першим простягнув руку допомоги. І це дуже важливо».

Ліда Лі під час сліпого прослуховування шоу Голос країни-10

Сьогодні співачка, яка є співавторкою пісні “Добеги" та співала перед 60-тисячною аудиторією на НСК «Олімпійський» разом з MONATIK, розповіла, як наважилась прийти на «Голос країни», чому обрала саме команду Дмитра та пригадала, як познайомилась з артистом.

Як ви познайомились з MONATIK та почали разом працювати?

Ми познайомились років п’ять тому. Мій близький друг працює звукорежисером у Діми, і я прийшла на їхній концерт в Одесі. Звичайно, що мені хотілось потім сфотографуватись, і за лаштунками відбулась наша зустріч. Я подякувала за впертість, за те, що він віддається на максимум своїй справі, йде до мрії. Розповіла, що теж співаю і беру з нього приклад. Пройшов певний час, мені зателефонував Діма і запропонував співати у нього на бек-вокалі. В мене були надзвичайні емоції, я була дуже щаслива. Згодом ми презентували перший його альбом на даху одного з концертних майданчиків, а далі був «Вітамін D», «Олімпійський».

Які у вас стосунки всередині творчої команди?

Ми ставимося до цього не як до роботи. Ми одна родина, велика підтримка одне для одного, ми ритмолови, монатім, можна називати, як хочеш. Кожен з членів команди максимально відданий своїй справі.

Ліда, ви вже брали участь у Голосі країни-4, і от через шість років вирішили повернутись на проект. Чому саме зараз?

Вирішила, що час настав саме зараз, мені є що розказати. За цей рік стільки всього відбулося. Багато знайомих мені кажуть, що я для них великий приклад, що мотивую не опускати руки, рухатись вгору. Я знаю багато людей, які через невдачі кидали улюблену справу. Мені дуже хотілось подарувати віру та надію тим людям, яким, як і мені, часто казали «Ні». Мені часто відмовляли, і доволі вагомі, люди у нашому шоу-бізнесі. Вони казали, що співаю я не так, що виглядаю не так. Я дуже боляче все це сприймала і інколи замислювалась: «А може це не моє?». Я навіть вступила до Національного авіаційного університету на факультет менеджменту та логістики, з якого мене вигнали на четвертому курсі, бо в моєму серці була лише музика. Я прийшла на проект, щоб нагадати, що якщо у вас є мрія, то ніколи не потрібно здаватися, що б не казали інші. Треба просто йти своїм шляхом, і в кожного він свій.

Тоді шість років тому, ви програли на «Голосі країни» Ані Корсун, нині відомій співачці MARUV. Скажіть, чи ви з нею спілкуєтесь, стежите за її творчістю?

У мене тоді був дуже гідний суперник, і звичайно, я радію успіхам всіх учасників з різних сезонів, які продовжують творити музику, підкорюють великі сцени. Це неймовірно круто, що Голос країни відкриває нові імена. Саме з Анею ми зараз не спілкуємось, але підтримую стосунки з іншими учасниками з того сезону.

Чи знав хтось з членів команди, що ви йдете на «Голос країни-10?»

Ні, це до останнього для них був секрет і для всієї моїй родини. Мені хотілось зробити сюрприз всім і самій собі, адже я до останнього не могла визначитися із піснею, з якою приходити на «сліпі прослуховування».

Чому ви обрали для сліпих прослуховувань саме пісню Jessy J «Bang Bang»?

Знаєте, я довго чекала, коли вийде випуск «Голосу країни» зі мною, щоб побачити реакцію глядачів на мій виступ, вибір пісні. І я настільки вдячна, що мене підтримали у виборі. Я шукала пісню, яка б не ідентифікувала мене одразу, була близька та розкривала мій голос. Хіт «Bang Bang» прийшов до мене уві сні. Я загадала, щоб моя пісня мені наснилась, так і сталося. Проте, ще зранку думаю, що мабуть просто я десь її почула, ось вона і повернулась у вигляді сну. В цей же день я прийшла до спорт-залу, увімкнула випадковий плей-лист і першою заграв саме цей трек, і я вирішила, що це знак.

До вас окрім MONATIK розгорнулось ще два тренери, чи були у вас сумніви до кого саме піти, адже з Дімою ви працюєте вже багато років, і може хтось інший навчив би чомусь новому?

Для мене було важливо, щоб оцінка мого вокалу була об’єктивною. Якби до мене повернувся тільки MONATIK, то можливо у глядачів були б до мене запитання, і я б мала сумніви. А коли розгорнулись три крісла, то я зрозуміла, що дійсно гідна участі у проекті. Декілька секунд я думала, чи може піти до когось іншого, але серце ніколи не зрадить. Я розуміла, що я не можу інакше вчинити. Ця людина робила і робить для мене дуже багато. Саме Дмитро п’ять років тому подарував мені крила.

Як зараз проходять ваші репетиції з MONATIK?

Коли ми працюємо на проекті, то я не член команди ритмоловів, я повноцінний учасник, який прийшов на рівних правах, як і всі інші, але від якого очікують в два рази більше. У нас була розмова з Дімою, що ми працюємо разом, але це проект, у якому він наставник, а я учасниця. Це трішки інший досвід, але тут не може бути якихось інших стосунків – гідна – проходиш далі, ні – покидаєш проект.

А чи пройде Ліда далі, дізнаємось незабаром. Дивіться «Голос країни» кожної неділі у 21:00 на телеканалі «1+1».

Нагадаємо, раніше Настя Каменських прийшла у захват від виступу свого двійника на шоу Голос країни-10.