"Чому так жарко?" Тіна Кароль у короткому топі підкорила витонченою талією

Співачка продовжує захоплювати своїх шанувальників
Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно викликала бурю емоцій в мережі своєю новую яскравою появою і дуже душевним виступом, порадувала своїх шанувальників новою фотографією. Знімок вона виставила на своїй сторінці в Instagram.
Нове фото демонструє підтягнутий живіт співачки, яка сидить, спершись на стіну, в білому топі і чорних штанях. Також співачка нанесла на губи яскраву червону помаду.
Тіна Кароль захопила шанувальників фігурою в короткому топі (фото: instagram.com/tina_karol)
Користувачі мережі захопилися її новим фото і залишили свої коментарі.
Нагадаємо, що Тіна Кароль умилила мережу фото стильного сина-школяра, який мешкає у Великобританії і навчається там у місцевій школі.
Раніше повідомлялося про те, що Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль. Користувачі мережі "рознесли" зовнішній вигляд української співачки.