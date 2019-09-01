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"Чому так жарко?" Тіна Кароль у короткому топі підкорила витонченою талією

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.09.2019 - 22:03
"Чому так жарко?" Тіна Кароль у короткому топі підкорила витонченою талією
Тіна Кароль захопила шанувальників фігурою в короткому топі (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка продовжує захоплювати своїх шанувальників

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно викликала бурю емоцій в мережі своєю новую яскравою появою і дуже душевним виступом, порадувала своїх шанувальників новою фотографією. Знімок вона виставила на своїй сторінці в Instagram.

Нове фото демонструє підтягнутий живіт співачки, яка сидить, спершись на стіну, в білому топі і чорних штанях. Також співачка нанесла на губи яскраву червону помаду.

&quot;Чому так жарко?&quot; Тіна Кароль у короткому топі підкорила витонченою талією

Тіна Кароль захопила шанувальників фігурою в короткому топі (фото: instagram.com/tina_karol)

Користувачі мережі захопилися її новим фото і залишили свої коментарі.

  • Дуже приголомшлива чарівна дівчинка;
  • Просто дуже прекрасна і красива дівчина. Я вами шалено зачарований, вашою красою і чудовим талантом;
  • Талія, омайгад. Це неймовірно просто;
  • Дуже гарне фото;
  • Знову ліфчик забула;
  • Дуже красива;
  • Ну Тіна. Зараз дивлюся на фото і згадую радянську листівку з дівчиною. Принаймні риси обличчя на даному фото так схожі;
  • Вааай, який секс;
  • Тіна нереально красива;
  • Шикарна;
  • Який секс. А ти гаряча штучка, однак;
  • Фото супер, але, на мою думку, цей фон треба іншу зачіску, більш зухвалу. Треба щось змінювати;
  • Не хочу бути нав'язливою, але ти така запаморочлива.

&quot;Чому так жарко?&quot; Тіна Кароль у короткому топі підкорила витонченою талією

&quot;Чому так жарко?&quot; Тіна Кароль у короткому топі підкорила витонченою талією

&quot;Чому так жарко?&quot; Тіна Кароль у короткому топі підкорила витонченою талією

&quot;Чому так жарко?&quot; Тіна Кароль у короткому топі підкорила витонченою талією

&quot;Чому так жарко?&quot; Тіна Кароль у короткому топі підкорила витонченою талією

&quot;Чому так жарко?&quot; Тіна Кароль у короткому топі підкорила витонченою талією

&quot;Чому так жарко?&quot; Тіна Кароль у короткому топі підкорила витонченою талією

Нагадаємо, що Тіна Кароль умилила мережу фото стильного сина-школяра, який мешкає у Великобританії і навчається там у місцевій школі.

Раніше повідомлялося про те, що Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль. Користувачі мережі "рознесли" зовнішній вигляд української співачки.

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