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Чому так красиво? Леся Нікітюк в шортах підкорила квітучим виглядом на літньому фото

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Ведуча показала розслаблений літній образ

Леся Нікітюк насолоджується настанням літа і проводить час з друзями в Києві. Вона із задоволенням відвідує улюблені заклади. Так, в одному з них ведуча і влаштувала стильний фотосет.

Фотосесія була зроблена на терасі одного з київських ресторанів, куди вЛеся прийшла поїсти з друзями. На ній – легкий костюм з натуральної тканини рожево-лілового відтінку, що складається з сорочки у довгим рукавом і шортів з високою посадкою. Вона завила волосся в природні локони і зробила макіяж в нюдовых тонах. З аксесуарів – нитка перлинних намист на шиї.

В підпису Леді Ле повідомила, що аутфіт – це її образ дня (її традиційна рубрика", в якій ведуча демонструє повсякденні луки). "Продовжуєм носити маску і користуватись антисептиком.. але хоча б можна сходити на шопінг", - знайшла свої плюси у ситуації ведуча.

Леся Нікітюк демонстирирует розслаблений літній образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальника припав до смаку літній образ Лесі, вони жваво цікавилися її вбранням і не забуваємо залишати компліменти.

Леся Нікітюк позувала в легкому костюмі на терасі одного з столичних закладів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк обмінялася нарядами зі своєю собачкою: забавні фото

  • Ну прям дуже красива! Костюм бомба
  • Квіточка
  • Гарний костюм
  • Чому ти така красива?
  • Костюмчик крутий
  • Оооо, як гарно, Леся Іванівна
  • Красуня
  • Неперевершена
  • Красива і костюм класний
  • Чудовий вибір кольору
  • Неперевершена! Леся красуня!

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк в екстремально короткому джинсовому платті-сорочці ненароком засвітила пружні сідниці на камеру.

Автор: Lite

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