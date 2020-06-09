Чому так красиво? Леся Нікітюк в шортах підкорила квітучим виглядом на літньому фото

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала розслаблений літній образ

Леся Нікітюк насолоджується настанням літа і проводить час з друзями в Києві. Вона із задоволенням відвідує улюблені заклади. Так, в одному з них ведуча і влаштувала стильний фотосет.

Фотосесія була зроблена на терасі одного з київських ресторанів, куди вЛеся прийшла поїсти з друзями. На ній – легкий костюм з натуральної тканини рожево-лілового відтінку, що складається з сорочки у довгим рукавом і шортів з високою посадкою. Вона завила волосся в природні локони і зробила макіяж в нюдовых тонах. З аксесуарів – нитка перлинних намист на шиї.

В підпису Леді Ле повідомила, що аутфіт – це її образ дня (її традиційна рубрика", в якій ведуча демонструє повсякденні луки). "Продовжуєм носити маску і користуватись антисептиком.. але хоча б можна сходити на шопінг", - знайшла свої плюси у ситуації ведуча.

Леся Нікітюк демонстирирует розслаблений літній образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальника припав до смаку літній образ Лесі, вони жваво цікавилися її вбранням і не забуваємо залишати компліменти.

Леся Нікітюк позувала в легкому костюмі на терасі одного з столичних закладів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк обмінялася нарядами зі своєю собачкою: забавні фото

Ну прям дуже красива! Костюм бомба

Квіточка

Гарний костюм

Чому ти така красива?

Костюмчик крутий

Оооо, як гарно, Леся Іванівна

Красуня

Неперевершена

Красива і костюм класний

Чудовий вибір кольору

Неперевершена! Леся красуня!

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк в екстремально короткому джинсовому платті-сорочці ненароком засвітила пружні сідниці на камеру.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite