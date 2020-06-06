Чому дієти не працюють: вичерпна відповідь експерта

Не завжди чітке дотримання дієти дає очікуваний результат, а ось ентузіазму таке положення речей точно не додає. Чому ж це відбувається і де система дає збій? На це питання відповіла дієтолог Ольга Безугла на особистій сторінці в Instagram.

Чому дієти не працюють? Це питання мучить багатьох, погодьтеся? Давайте розбиратися.

Саме слово "дієта", в свій час, набуло переважно негативне забарвлення, як щось обмежувальне, спотворене, відмова від чого - то і загальний дискомфорт і мало людей при слові "дієта" відчувають тотальне умиротворення.

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Це так, але найважливіше, що все може бути інакше і часом, що б до цього прийти потрібно пройти через порочне коло за типом: дієта - скидання ваги - набір ваги - дієта і знову по колу, у багатьох навіть око почало сіпатися від цього. І, на жаль, через таке коло проходить немало людей, іноді з нього вибираються, а іноді ні!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тут важливо зрозуміти, що дієта не буде працювати якщо це просто "дієта", якщо у Вас порушений сон, якщо немає фізичної активності, якщо немає режиму харчування і немає чіткої мотивації бути здоровим, а переслідуємо лише мета побачити заповітні цифри на вагах!

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А от якщо навпаки Ви довгостроковим результатом поліпшення свого здоров'я і також до цього питання і підходите, то це не про "дієту", про це зміну способу життя, стилю харчування, вироблення нових харчових звичок та формування нової історії здоров'я, де без дієт, і на довго, коли всі пазли сходяться і цілісна картина!

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Тому ставтеся до своєї стрункості з розумом, вчіться слухати свій організм і будьте здорові!

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