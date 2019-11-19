"Перемагати саму себе": правила життя і стилю Регіни Тодоренко

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча вважає себе успішною, але не збирається зупинятися на досягнутому

Регіна Тодоренко - одна з найбільш стильних телеведучих і регулярно балує шанувальників яскравими образами. Приміром, нещодавно Тодоренко і Топалов вбили наповал total black виходом! А приводом стала чергова нагорода дівчини - вона перемогла в номінації "Герой мережі" від російського журналу "ОК!" Молода матуся поділилася з виданням InStyle своїми правилами стилю і життя в цілому - так, Регіна заявила, що не збирається зупинятися на досягнутому.

Артистка відзначила, що самостійність і працьовитість їй прищепили батьки. Вона також поділилася кількома фото в ефектних луках з фотосесії для журналу.

"Мої мама і тато завжди багато працювали, і це виховало в мені самостійність. Я з дитинства сама собі готувала, сама одягалася, ходила в магазин, записувалася на гуртки. А в 13 років вже почала працювати. Мене запросили у дорослу театральну трупу допомагати артистам виступати на дитячих ранках. Пам'ятаю, що на свої перші зароблені 350 гривень я купила подарунки всім рідним. Цілеспрямованість і любов до життя, напевно, мої найголовніші якості. Я дуже люблю життя!" - поділилася Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

А ще мама дуже допомогла їй стати впевненою в собі і своїх силах - що важливо при публічній роботі.

"Я завжди була впевненою в собі. В дитинстві мама ставила мене перед дзеркалом і наставляла: "Говори собі, що ти найрозумніша, найкрасивіша, бажай собі удачі і йди в новий день". Цей мама-тренінг мені дуже допоміг. Світ у тебе не повірить, якщо ти сам не віриш", - зазначила Регіна.

При цьому її мета - ставати ще краще себе вчорашньої, а також народити ще діточок.

"Мені важливо, щоб те, що я роблю, мало відгук у серцях людей. Коли твоє шоу кожен раз в тренді на YouTube, коли ти отримуєш ТЕФІ — це круто. А якщо ти ще при цьому заміжня і в тебе є дитина, то це справжній успіх. Зараз я можу з упевненістю сказати, що успішна. Але мені хочеться не зупинятися на досягнутому, а знову і знову перемагати саму себе. Тому наступна мета — отримати ТЕФІ як продюсер реаліті-шоу, яке у мене в найближчих планах, і стати культовою в розмовному жанрі. А в родині хочеться народити ще двох чи трьох дітей", - відверто зізналася дівчина.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Що стосується одягу та стилю, вона завжди ретельно продумує образ, а ще трохи догоджає чоловікові.



"Джинси, футболки і кросівки завжди були моїм улюбленим дрес-кодом, але останнім часом я ретельно стежу за іміджем, тому що в кожній деталі є своя думка. Я, наприклад, завжди продумую образ, відштовхуючись від того, який гість прийде до мене на програму, — у цьому є драматургія. Поява чоловіка теж внесла деякі корективи в мій гардероб: Влад хоче бачити в мені леді. Я не опиравюся, тому зараз частіше ношу сукні, човники, колготки — мені подобається!" - розповіла зірка.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко проговорилася про повернення в "Орел і Решка".