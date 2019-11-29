Переможниця Холостяк 9 в модній шубці підкорила французьким шармом в Парижі

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Дівчина запропонувала підписникам оцінити її образ

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дарія Квіткова насолоджуються один одним - пара давно вже живе разом, проводить вільний час, займається спортом і багато подорожує. Втім, іноді вони їздять кудись і без своєї другої половинки - так, дівчина нещодавно організувала фото-подорож для дівчат в Париж. Деякі ефектні кадри вона вже показувала в мережі, але явно не всі - так, переможниця шоу вирішила похвалитися ще одним стильним луком зі столиці Франції.

На своїй сторінці в Instagram Даша опублікувала фото на фоні Ейфелевої вежі, виконане в двох варіантах - кольоровому і чорно-білому. Обраниця Добриніна позує на сходах в елегантній темно-синій сукні в підлогу, а також трендовій в цьому сезоні шубці зі штучного матеріалу, вільно накинутій на плечі.

Доповнюють образ чорні босоніжки на шпильці. Дівчина виглядає дуже стильно і підкорює справжнім французьким шармом.

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Кожен мій вихід на прогулянку або на червону доріжку, ви дуже любите оцінити і обговорити те, як я виглядаю. Ну, що ж, стилісти мої улюблені, оцінюємо, Наскільки подобається образ від 1 до 10?" - прокоментувала Квіткова.

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Добринін тут же залишив коханій дівчині сердечко в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Фолловери ж залишили Даші безліч десяток і обсипали її компліментами.

Нереально крутий образ, ти як завжди прекрасна

Дівчинка на мільйон

Дуже красива

Красуня. Шикарно виглядаєш

босоніжки вогняні!!! шкода, я не можу носити каблук, мрію все одно про таких вже давно

Красуня

Шикарна

Ретро фото просто ВАУ ВАУ, у Коко Шанель з'явилася конкурентка. Париж Вам до лиця

10 з 10. завжди круто виглядаєте

Дуже красива

Вааааау 100000000000000 бомба

Шикарна як завжди

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і Дарія Квіткова влаштували ефектну фотосесію в стилі "містер і місіс Сміт".