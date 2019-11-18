Перемога – не головне: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" перемогли в "Народній премії Х-фактор"

Вокальне шоу Х-фактор на СТБ продовжує відкривати нові номінації і вибирати улюбленців серед суддів, учасників і ведучих за всі сезони в спеціальному проекті "Народна премія Х-фактор". Нагадаємо, раніше були визначені найпопулярніші виступу на кастингу!

Весь минулий тиждень глядачі обирали фаворита в номінації "Приклад того, що перемога – не головне", в якій були представлені учасники, які вибули на різних етапах шоу, але своєю наполегливою працею досягли значних успіхів у шоу-бізнесі та любові шанувальників. За результатами голосування, в номінації перемогли учасники 7 сезону шоу група "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". Саме за них глядачі віддали більшість своїх голосів, відзначаючи, що колектив показав найбільше зростання після вибування з проекту.

"В житті головне йти до своєї мети і не зважати на всі перешкоди. Участь в Х-факторі стала для нас поштовхом в творчості, якого нам давно не вистачало. Саме за часів шоу, ми максимально відчували підтримку людей, яка з кожним роком тільки зростає. Перемога в «Народній премії Х-фактора» в номінації «Приклад того, що перемога — не головне» стала ще одним підтвердженням любові шанувальників. Ми дуже вдячні всім, хто за нас проголосував і підтримує гурт. Любимо кожного і безмежно цінуємо", - коментують перемогу учасники групи.

Крім того, сьогодні у Народній премії відкрилося голосування у новій номінації – "Улюблений колектив шоу Х-фактор". У ньому представлені всі колективи, які доходили до прямих ефірів шоу.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - МІЛЬЯРДИ (OFFICIAL VIDEO)

Нагадаємо, що глядачі, які проголосували за свого фаворита в активній номінації, автоматично стають учасниками розіграшу квитків на прямі ефіри шоу. Щотижня ми рандомно будемо визначати двох переможців, які отримають запрошення на дві персони на прямий ефір Х-фактора.

Голосування за номінантів Народної премії триватиме до 22 грудня 2019 року.

Святкуємо головний день народження разом!