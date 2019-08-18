"По-справжньому щаслива": Джамала похвалилася творчими новинками

Співачка Джамала, яка останнім часом хвилює шанувальників несподіваними перевтіленнями в дівчину "з району", зараз знаходиться в творчому пориві, про що вона розповіла у своєму Instagram.

Виконавиця вирушила до Харкова для запису нового альбому і, судячи з її коментарів у соцмережах, процес проходить успішно.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала пояснила, з чого на її думку полягає щастя музиканта і чтому вона відчуває себе щасливою.

"Щастя складається з дрібниць і деталей! Для музиканта - правильна локація, студія і інструменти, мікрофон, правильний звукоінженер, розуміюча людина за пультом, стейджмены. Тому вчора я була по-справжньому щасливою", - зізналася Джамала своїм фанатам.



Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

"Я відкрила для себе неймовірно круту студію в Харкові і дуже класних людей: аранжувальника і саунд продюсера Іллю (@dub_beans), з яким мене познайомила Ната (@purpurmusic) як мінімум талановита співачка і композитор! Спасибі, друзі. Вчора ми провели разом цілий день (!!), записуючи мої нові пісні, ммм...." - співачка подякувала своїм помічникам.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

"Я завжди говорила, що Харків дуже творче і музичне місто, зробило великий внесок у розвиток української музики!" - зазначила Джамала в ув'язненні.

Підписники поділилися своїми очікуваннями від нового альбому і подякували за теплі слова в адресу міста Харкова.

Молюся щоб альбом був роздільний на укр і англ

Заінтригували, тепер дочекатися б

З Харкова знаю Сергія Бабкіна та ТНМК, тепер ще й буду в курсі що Pur:Pur там же мешкають

Я б в такій студії жила)) прям в бочці 40гЦ))) з початком альбому Джа))

Дякую за добрі слова про Харків

Коли наступний альбом?

Альбом цієї осені?

З нетерпінням чекаємо нову пісню, Джа

Дуже гарна

Думаю нові пісні будуть просто бомба

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Варто відзначити, що Джамала після народження сина помітно змінила свій стиль одягу і не соромиться демонструвати шанувальникам карколомні образи, один з них — сукня "хижого" забарвлення, підкорив глибоким вирізом.

А ще не рідкісні виходи в світ виконавиці в бунтарських нарядах. Один з таких луків викликав фурор серед фанатів.

Крім того, Джамала зізналася, що її маленький син вивчив першу пісню, але вона належить іншій виконавиці, а не його зірковій мамі.