"По-італійськи стильно": Леся Нікітюк зачарувала кадрами на тлі Везувію

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Співачка позувала у промінях сонця на тлі знаменитого вулкана

Леся Нікітюк в цей раз відправилася до Італії не працювати, а відпочивати, адже в Соренто 3 липня відбулося одруження її близької подруги і колеги Регіни Тодоренко зі співаком Владом Топаловим. Зачарувавши гостей церемонії і своїх підписників в Instagram романтичним образом в короткій стильній сукні на весіллі, Леся вирішила не зупинятися і показати, що райська краса італійського курорту надихає не тільки в свята, але й будні.

В цей раз Никитюк опублікувала фото з тераси прибережного ресторану, в який увечері вона вирушила повечеряти. Телеведуча вибрала для виходу просту білу сукню з натуральної тканини, а на голову пов'язала трендову пов'язку і доповнила образ стильними сонцезахисними окулярами. Варто відзначити, що сумочку до вбрання знаменитість підібрала контрастну — яскраво-червоного кольору.

Фото: Чарівна Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Пізній вечір в Сорренто 2. А он там он Везувій", - підписала кадри телеведуча.

Телезірка позувала серед квітучих дерев, блакитного моря і променів, що минає сонця, окрасивших все навколо в рожевий колір. Передплатники не змогли залишитися байдужими до такої краси і засипали дівчину коментарями.

яка красива

Гарний вечір! Пейзаж!

Як красиво!

Леді Ле прекрасна в променях сонця, що минає

Спокійно...романтично і по-італійськи стильно

Ляпота

Божественна!!!

Леся, ви в раю??? Ну яка краса

Пейзаж, можна фільм знімати

Крім того, на порядку денному у шанувальників творчості Лесі залишається ще одне нагальне питання.

Коли заміж?

Варто відзначити, що на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова побувала також і Леся Нікітюк. Вона навіть зловила стильний букет нареченої, про що одразу ж розповіла шанувальникам.

Крім того, нещодавно українська телеведуча з гумором згадала, як колись знімалася в популярному шоу про подорожі "Орел і Решка", що з цього вийшло, читайте тут.