ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"По-італійськи стильно": Леся Нікітюк зачарувала кадрами на тлі Везувію

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.07.2019 - 10:40
"По-італійськи стильно": Леся Нікітюк зачарувала кадрами на тлі Везувію
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Співачка позувала у промінях сонця на тлі знаменитого вулкана

Леся Нікітюк в цей раз відправилася до Італії не працювати, а відпочивати, адже в Соренто 3 липня відбулося одруження її близької подруги і колеги Регіни Тодоренко зі співаком Владом Топаловим. Зачарувавши гостей церемонії і своїх підписників в Instagram романтичним образом в короткій стильній сукні на весіллі, Леся вирішила не зупинятися і показати, що райська краса італійського курорту надихає не тільки в свята, але й будні.
В цей раз Никитюк опублікувала фото з тераси прибережного ресторану, в який увечері вона вирушила повечеряти. Телеведуча вибрала для виходу просту білу сукню з натуральної тканини, а на голову пов'язала трендову пов'язку і доповнила образ стильними сонцезахисними окулярами. Варто відзначити, що сумочку до вбрання знаменитість підібрала контрастну — яскраво-червоного кольору.

&quot;По-італійськи стильно&quot;: Леся Нікітюк зачарувала кадрами на тлі Везувію

&quot;По-італійськи стильно&quot;: Леся Нікітюк зачарувала кадрами на тлі Везувію

Фото: Чарівна Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Пізній вечір в Сорренто 2. А он там он Везувій", - підписала кадри телеведуча.

Телезірка позувала серед квітучих дерев, блакитного моря і променів, що минає сонця, окрасивших все навколо в рожевий колір. Передплатники не змогли залишитися байдужими до такої краси і засипали дівчину коментарями.

 
  • яка красива
  • Гарний вечір! Пейзаж!
  • Як красиво!
  • Леді Ле прекрасна в променях сонця, що минає
  • Спокійно...романтично і по-італійськи стильно
  • Ляпота
  • Божественна!!!
  • Леся, ви в раю??? Ну яка краса
  • Пейзаж, можна фільм знімати

Крім того, на порядку денному у шанувальників творчості Лесі залишається ще одне нагальне питання.

&quot;По-італійськи стильно&quot;: Леся Нікітюк зачарувала кадрами на тлі Везувію

  • Коли заміж?

Варто відзначити, що на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова побувала також і Леся Нікітюк. Вона навіть зловила стильний букет нареченої, про що одразу ж розповіла шанувальникам.

Крім того, нещодавно українська телеведуча з гумором згадала, як колись знімалася в популярному шоу про подорожі "Орел і Решка", що з цього вийшло, читайте тут.

Леся Нікітюк в "пітоновому" купальнику влаштувала спекотні танці біля басейну "Мона Леся": Нікітюк захопила вишуканим образом на тлі шедевра Да Вінчі
Новини України свадьбаЛеся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся