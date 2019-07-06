"По-італійськи стильно": Леся Нікітюк зачарувала кадрами на тлі Везувію

Співачка позувала у промінях сонця на тлі знаменитого вулкана
Леся Нікітюк в цей раз відправилася до Італії не працювати, а відпочивати, адже в Соренто 3 липня відбулося одруження її близької подруги і колеги Регіни Тодоренко зі співаком Владом Топаловим. Зачарувавши гостей церемонії і своїх підписників в Instagram романтичним образом в короткій стильній сукні на весіллі, Леся вирішила не зупинятися і показати, що райська краса італійського курорту надихає не тільки в свята, але й будні.
В цей раз Никитюк опублікувала фото з тераси прибережного ресторану, в який увечері вона вирушила повечеряти. Телеведуча вибрала для виходу просту білу сукню з натуральної тканини, а на голову пов'язала трендову пов'язку і доповнила образ стильними сонцезахисними окулярами. Варто відзначити, що сумочку до вбрання знаменитість підібрала контрастну — яскраво-червоного кольору.
Фото: Чарівна Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Пізній вечір в Сорренто 2. А он там он Везувій", - підписала кадри телеведуча.
Телезірка позувала серед квітучих дерев, блакитного моря і променів, що минає сонця, окрасивших все навколо в рожевий колір. Передплатники не змогли залишитися байдужими до такої краси і засипали дівчину коментарями.
Крім того, на порядку денному у шанувальників творчості Лесі залишається ще одне нагальне питання.
Варто відзначити, що на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова побувала також і Леся Нікітюк. Вона навіть зловила стильний букет нареченої, про що одразу ж розповіла шанувальникам.
Крім того, нещодавно українська телеведуча з гумором згадала, як колись знімалася в популярному шоу про подорожі "Орел і Решка", що з цього вийшло, читайте тут.