Не така вже погана: стильна Джамала розповіла, за що любить осінь

Осінь - неоднозначна пора, коли багатьох наздоганяє хандра чи меланхолія. Співачка Джамала, яка раніше вразила дещо відвертим образом в короткому топі і велосипедках, також задумалася на цю тему. На своїй сторінці в Instagram артистка вирішила поміркувати про те, чим же погана і хороша ця пора року.

Виконавиця опублікувала кілька атмосферних кадрів з прогулянки по всипаному опалим листям парку. Джамала позувала в простому, але дуже стильному і ефектному вбранні - чорній сукні і пальто кавового кольору.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Доповнили лук великі сережки-кільця, розсипані по плечах локони і промениста усмішка співачки. Вона знайшла в осені як мінуси, так і позитивні моменти.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Що з вами робить осінь? Надихає, вводить в меланхолію, розслабляє? Можу сказати, що восени мені все складніше і складніше писати, співати, займатися спортом. Але ось, що я помітила: все, що трапляється в цю пору, дуже якісно і надовго. От, наприклад, мої пісні "Крила", "Шлях Додому", "Заплуталась" прийшли до мене на початку осені. Ну і, звичайно ж, тури практично завжди трапляються восени. Так що, осінь, не така вже ти погана! Я тебе не боюся і майже люблю. Знаєш, ти як прабабусині картинки", - поділилася знаменитість.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Фолловери відзначили, що Джамалі осінь дуже до лиця, а також поділилися своїм ставленням до цього сезону.

А Вам, Джамала, до речі, осінь - дуже до лиця! )

Красуня

Осінь це той час, коли підводиш підсумки) не знаю чому так

Мене осінь надихає)) Ох ці барви в природі. Вони неповторні

Гарнюня

Красива

Королева

Закохалася в цю серію фотографій

Дорослішання..споглядання кінця

Відродження

Ви дуже гарна і стильна.

А ви чудово виглядаєте

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала розповіла про обмеження у спілкуванні з синочком, який росте дуже спостережливим.

Раніше Джамала зворушила запальним спільним "концертом" з сином Еміром-Рахманом.

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