Плювати на зовнішній вигляд: Леся Нікітюк про деталі прямого ефіру з Джаредом Лето

Цієї ночі збулася мрія ведучої Нового каналу — вона поговорила зі своїм кумиром, лідером групи Thirty Seconds to Mars Джаредом Лето. Карантин має зближувати не лише сім'ї, а й зірок з їх прихильниками. Схоже, саме так вирішив актор і лідер групи Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, і почав проводити спільні онлайн-трансляції зі своїми дописувачами в Instagram. Однією з таких щасливиць стала ведуча Нового каналу Леся Нікітюк, яка вже давно обожнює музиканта.

– Так, я справжня фанатка Джареда, – каже Леся. – Усі мої близькі знають, що я небайдужа до Джареда, його творчості і до того, як він зберігся у свої 72 (сміється). І мені часто не вистачало півкроку, щоб з ним зустрітися. Наприклад, коли він прилітав до Києва, мої друзі пішли гуляти, а мене не взяли. І на парковці зустріли Джареда і сфоткали з ним. Я деякий час навіть з ними не спілкувалася (сміється). Іншим разом, під час зйомок, я була в заповіднику Єллоустоун у США і жила в готелі, в якому в той же час жив Джаред. Але в нього було стільки охорони! Я лише встигала виходити о п’ятій ранку і дивитися, як він в оточенні сек'юріті плаває в басейні.

Втретє життя все-таки звело Лесю і Джареда разом.

– Я закінчила друге за день тренування, захекавшись, прийшла у ванну, сіла на підлогу. І тут мені пише один, мовляв, зайди терміново в Telegram, – ексклюзивно розповіла ведуча Нового каналу. – Я заходжу, а там мене чекає посилання на прямий ефір Джареда в Instagram. Я кинула запит, щоб стати гостем ефіру. Але була впевнена, що не стану їм. І ось сиджу в спортивках у ванній на підлозі, і тут мені телефонує Джаред Лето! У цей момент у мене почалася істерика. Такий сплеск емоцій, ніби в машину, яка довго стояла без бензину, залили літрів 200. Точно так само і в мені з'явилася така енергія, такий адреналін. Зі мною подібне бувало лише під час важливих кастингів, які змінювали моє життя. І я сиджу на підлозі й розумію: мені телефонує Джаред Лето, а я не нафарбована і після тренування. Навіть замислилася, може, вийти з онлайну? Потім вирішила: чхати на зовнішній вигляд, таке буває раз у житті. Підняла слухавку й почала кричати «Джареде, це ти? Ну ти й дурник! Ти мені подзвонив!». Це були чисті емоції.

Джаред Лето подзвонив Лесі Никитюк у прямому ефірі!

Наприкінці розмови Джаред Лето попросив ведучу Нового каналу залишатися вдома, берегти себе і близьких. Після прямого ефіру Леся Нікітюк розплакалася від шквалу емоцій:

– Я потім ридма ридала десь годину, просто не могла відійти, – каже ведуча «Хто проти блондинок?» на Новому каналі. – Джаред, дякую! Бачите, як буває? Карантин здружує людей, склеює сім'ї, які живуть на різних континентах. Позитив і радість від спілкування переможуть будь-який вірус, покінчать з будь-якою тривогою, негативом, панікою. Хто б міг подумати, що трапиться така інтернет-зустріч? Я прокинулася, а в мене десятки тисяч відміток, репостів. Дякую підписникам за те, що сприймають мене такою, яка я є, і відчувають мою щирість!

До речі, Джаред Лето не так давно повернувся з пустелі, де 12 днів провів у безмовній медитації, без телефону, зв'язку із зовнішнім світом та новин про пандемію коронавіруса. Мабуть, тепер музикант намагається подбати про те, щоб якомога більше людей вбереглися від зараження вірусом і сиділи вдома. А допомагають йому в цьому зірки з усього світу.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк несподівано зайнялася акробатикою для відкриття всіх чакр.