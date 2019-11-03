З батогом і напівоголеними красенями: Ірина Білик шокувала мережу гарячим фото

Співачка показала, як весело відсвяткувала Хелловін
Ірина Білик останнім часом ділилася в мережі знімками в стильних образах, а також показувала милі домашні моменти - наприклад, нещодавно артистка умилила ніжним фото зі своєю красунею мамою. Проте новим кадром на своїй сторінці в Instagram співачка не на жарт шокувала шанувальників!
Ірина вирішила показати фанам, як вона відсвяткувала Хелловін. На провокаційному фото вона зображена у блискучому червоному платті з одним рукавом і пікантним розрізом на стегні. В руці у зірки батіг, а на голові пишна прикраса з пір'я. Білик позує на шкіряному дивані у відвертій позі і в оточенні трьох чоловіків, з одягу на яких лише стрінги. Вони також завмерли в пікантних позах, а артистка навіть тримається рукою за голу сідницю одного з красенів!
"Ну розповідайте, як провели Хеловін?" - грайливо написала Білик.
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Розбурхані підписники не стали стримувати своїх емоцій в коментарях. Багато хто жартома зазначили, що порівняно з Іриною провели свято дуже нудно.
Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)
Нагадаємо, Ірина Білик розповіла про загадкового чоловіка, який подарував їй электромашину за 1,25 млн грн. За словами співачки, вони всього лише друзі.
Крім того, Ірина Білик відверто розмірковує і про любов до себе, а в особливості закликає до прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.