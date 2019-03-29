Чарівна кішечка: Тіна Кароль підкорила шанувальників фото в ліжку

Шанувальники Тіни прийшли в захват від такого чуттєвого знімка
Тіна Кароль – одна з тих зірок, які знають, як вміло поєднувати легку відвертість і чуттєвість без будь-якої вульгарності, і навіть натяку на неї. Так, співачка поділилася з шанувальниками новим "настроєм" (що робить буквально кожен день). На цей раз українська виконавиця лежить у ліжку, на пом'ятих простирадлах, в дуже ефектному образі.
На Тіні – атласна спідниця з дрібним квітковим принтом від всесвітньо відомого бренду Louis Vuitton, декорована на краях мереживом. А також трикотажний топ насиченого зеленого кольору, під яким – біла майка. Позаду Кароль недбало кинута ще одна кофтинка.
Також на співачці – насичений макіяж з акцентом на очі і яскраво-червоні губи, зачіска – класична укладка з об'ємними хвилями. Кароль млосно дивиться в кадр. Фото – сама чарівність.
Чарівна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники виконавиці не змогли "пройти повз" її нового знімка, залишивши масу захоплених коментарів:
Нагадаємо, раніше "дама з вуаллю" Тіна Кароль полонила шанувальників "спопеляючим" поглядом. Зазначимо, що співачка опублікувала фото з фотосесії для українського Vogue, яка пройшла кілька років тому. Але Кароль все також чарівна.
Також зазначимо, що нещодавно Тіна Кароль похвалилася своєю більш ніж продуктивною поїздкою в Нью-Йорку. У "Великому яблуці" Кароль не тільки блиснула шикарними луками, але також підписала контракт з американським лейблом на видання свого англомовного альбому. Багато фанатів виконавиці тоді відзначили, що Кароль – гордість України.