Племінниця Софії Ротару Sonya Kay оголосила про заручини і похвалилася обручкою

Трендсеттер української музики Sonya Kay нещодавно здивувала своїх шанувальників. В ранковому шоу вона ексклюзивно розповіла про заручини, а вже сьогодні показала кільце на своїй сторінці в instagram. На фото наречений співачки позує спиною до камери. Соня його ніжно обіймає і показує на камеру красиву каблучку з діамантом.

Як коментує виконавиця, з обранцем вона зустрічалася всього п'ять місяців до того, як він зробив їй пропозицію.



"Все сталося дуже швидко, ми зустрічалися п'ять місяців, а потім він зробив мені пропозицію, від якої я не змогла відмовитися. Пропозиція була прекрасною, дуже милою, сентиментальною і домашньою", - поділилася у своєму коментарі Соня.

Співачка Sonya Kay з нареченим (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Поки співачка не розкриває імені свого обранця, але стало відомо, що наречений зовсім не пов'язаний зі світом шоу-бізнесу, а весілля заплановане на червень місяць наступного року.

Шанувальники співачки також не залишилися байдужими і засипали Соню привітаннями:

"Вітаю! Ох і потужна спина у цього нареченого"

"Вітаю тебе! Будьте нерозлучні й безмежно!!! щасливі!"

"Мої вітання! Щастя вам і безмежної любові!"

"Щиро вітаааю"

"Крутяк!!!! Вітаю!!!!"

"Вітаю!! Щастя вам!"

Скріншот комменатриев: instagram.com/sonyakayofficial

Нагадаємо, що раніше співачка випустила кліп на пісню "Ходимо", де вона разом зі знімальною командою влаштували справжній Форсаж - екстремальний дорожній бойовик з перекриттям вулиць, супроводом патрульних машин і драйвовими гонками.

Sonya Kay - Хідно

До речі, раніше Sonya Kay "підірвала" мережу відвертими фото. На фото Соня позує в білій напівпрозорій білизні і трендових ботильйонах.