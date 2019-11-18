Племінниця Софії Ротару Sonya Kay оголосила про заручини і похвалилася обручкою

Обличчя обранця Соня поки що не показує
Трендсеттер української музики Sonya Kay нещодавно здивувала своїх шанувальників. В ранковому шоу вона ексклюзивно розповіла про заручини, а вже сьогодні показала кільце на своїй сторінці в instagram. На фото наречений співачки позує спиною до камери. Соня його ніжно обіймає і показує на камеру красиву каблучку з діамантом.
Як коментує виконавиця, з обранцем вона зустрічалася всього п'ять місяців до того, як він зробив їй пропозицію.
"Все сталося дуже швидко, ми зустрічалися п'ять місяців, а потім він зробив мені пропозицію, від якої я не змогла відмовитися. Пропозиція була прекрасною, дуже милою, сентиментальною і домашньою", - поділилася у своєму коментарі Соня.
Співачка Sonya Kay з нареченим (фото: instagram.com/sonyakayofficial)
Поки співачка не розкриває імені свого обранця, але стало відомо, що наречений зовсім не пов'язаний зі світом шоу-бізнесу, а весілля заплановане на червень місяць наступного року.
Шанувальники співачки також не залишилися байдужими і засипали Соню привітаннями:
Скріншот комменатриев: instagram.com/sonyakayofficial
Нагадаємо, що раніше співачка випустила кліп на пісню "Ходимо", де вона разом зі знімальною командою влаштували справжній Форсаж - екстремальний дорожній бойовик з перекриттям вулиць, супроводом патрульних машин і драйвовими гонками.
Sonya Kay - Хідно
До речі, раніше Sonya Kay "підірвала" мережу відвертими фото. На фото Соня позує в білій напівпрозорій білизні і трендових ботильйонах.