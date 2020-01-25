Плавали удвох: переможниця Холостяк 9 показала барвисті фото в "магічному" місці

Кохана Холостяка 9 Дар'я Квіткова, якій Микита Добринін зробив пропозицію руки і серця на романтичному острові Балі, продовжує радувати передплатників новими фактами про їх спільний відпочинок в райському місці. Микита і Даша подорожують по всьому острову і вивчають його пам'ятки та мальовничі куточки.

Даша повідомила шанувальникам, що не завжди очікування збігаються з реальністю і розповіла на своєму прикладі, як це буває. Так, закохані вирішили відправитися на інший острів і забронювали тур в турагенції, але коли вони приїхали на місце, то повністю розчарувалися, адже реальність виявилася зовсім інша.

"Вчора ввечері ми вирішили, що вранці хочемо поїхати на інший острів. Зв'язалися з турагенством, вибрали 4 класних місця і розпланували свій день. Підйом був о 5:45, на човен ми зайшли в 7:15 і тут понеслося. Мій вестибулярний апарат дав збій, мене нудило всю дорогу туди, там, назад і навіть зараз. На першій локації ми були менше 10-ти хвилин, адже водоймище, в якому хотіли скупатись — було закрито, через сильні хвилі. Ми просто подивилися на красиві види, сіли в машину і поїхали далі", - поділилася Даша.

Кохана Микити Добриніна зазначила, що на другу локацію вони мріяли поїхати весь відпочинок, але коли приїхали туди, так і не ризикнули спуститися до пляжу.

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"Види — потужні! Дуже заворожує, що таке взагалі існує. І ось ми доїхали до третьої локації (вона на фото). Я шалено хотіла сюди, місце просто магічне.Але! Щоб зробити таке фото ми просиділи півтори години (мій наречений самий терплячий) на каменях, в очікуванні того, що люди трохи розійдуться.

Воно того варте, тому що ми плавали удвох під бризки від хвиль і шум океану", - повідомила Даша.

Також майбутня дружина Добриніна розповіла, що їх відпустка підійшла до кінця.

"У нас є ще пів дня до вильоту, ми збираємося сходити на масаж, з'їсти по смузі-боулу, а після прийти на наш крайній (кажу не останній захід і зав'язати мотузки на руках, загадуючи бажання. Нехай все збудеться", - підсумувала Даша.