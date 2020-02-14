Сукня для "Оскара": Каменських вбила прозорим "пухнастим" вбранням на червоній доріжці

Настя Каменських встигає плідно попрацювати і якісно відпочити. У січні вона разом з чоловіком Потапом насолоджувалася відпусткою в улюбленій Мексиці та навіть встигла перед від'їздом дати інтерв'ю ведучому з США. По поверненню в Україну водворот подій закрутив закоханих і вони відразу ж поринули з головою в роботу. Так, Настя стала тріумфатором музичної премії "Українська пісня року", яка відбулася 12 лютого в київському палаці "Україна", а ведучими заходу стали чарівна Катя Осадча та Юрій Горбунов. Вона отримала статуетку за знаковий хіт "Обіцяю", який став особистим зізнанням в коханні її чоловікові Потапу. Співачка показала, в чому з'явилася на червоній доріжці.

Зірка вийшла в люди в прозорому довгому оригінальному платті ніжно-лілового відтінку, декорованому пір'ям. Крізь найтонше полотно можна побачити декольте та ніжки співачки, а її талія виділена тонким поясом.

Волосся зірки укладене в об'ємну зачіску і заколоті набік блискуючими заколками. Макіяж зроблений з акцентом на виразні очі, підведені чорним кайялом.

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

"Пісня "Обіцяю" назавджи залишиться для мене особливою, адже вона стала моєю обітницею коханому чоловіку. І мені дуже приємно, що вона продовжує збирати нагороди. Дякую національній музичній премії "Українська пісня року" за відзнаку. Безмежно вдячна кожному, хто працював над нею", - написала Настя.

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки зазначили, що наградала дісталась власниці цілком заслужено, а сама вона виглядає просто приголомшливо.

Яка чудова пташка

Коли є крила кохання - все навколо цвіте, життя наповнена тільки щастям! Спасибі Вам! Ви дуже талановита!

Неймовірна

Шикарна

Ти найкраща!

Бомбезна

В такому платті на Оскар

Вау, яка ви гарна

Неймовірна

Шикарна! Браво!

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських потішила мережу веселою музичною замальовкою з Потапом.