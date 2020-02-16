Плаття мрії: Катя Осадча захопила екстремальним декольте в роскошому вбранні

Співачка порадувала своїх шанувальників яскравим вбранням
Катя Осадча, яка днями показувала своїм шанувальникам знімки з теплої Вени, виклала на своїй сторінці в Instagram фотографії з Українського віденського балу.
На фото відома телеведуча позує в яскравому червоному платті з глибоким декольте в Палаці Ферстеля - будівлі у Відні, у Внутрішньому Місті, який отримав свою назву на честь архітектора Генріха фон Ферстеля, який його спроектував.
На голові Осадчій також був червоний капелюшок.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
"Сезон балів в Австрії. Щорічну традицію у Відні підтримали, й австрійські українці і почали Український віденський бал з усіма розвагами та дебютантами в нарядах з національними елементами. Всі подробиці вже в наступну суботу у Світському житті", - зазначила телеведуча.
Користувачі мережі також прокоментували фотографії Осадчої.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, Катя Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим зворушила романтичними кадрами з сімейного альбому. Телеведучі розчулили ніжним ставленням один до одного.