Сукня-мрія: Катя Осадча блиснула довгими ніжками і пишними грудьми в розкішному вбранні

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча заворожила шикарним образом від українського дизайнера

Катя Осадча не перестає вражати ефектними появами - так, вона стала ведучою 13-го прямого ефіру Танців з зірками замість Тіни Кароль, яка полетіла на день народження до сина, і блищала в розкішній вечірній сукні в підлогу з довгим шлейфом. А днями шоувумен разом з чоловіком Юрієм Горбуновим провели церемонію вручення премії Best Fashion Awards 2019 в Києві, і Катя знову приголомшила розкішним образом.

Ведуча вибрала для заходу шикарне вечірнє плаття від українського дизайнера Івана Фролова ніжного персикового відтінку. Відвертий наряд складався з корсета з прозорою вставкою в зоні декольте, який вигідно підкреслив пишний бюст зірки, а також напівпрозорої спідниці з фатину з пікантним розрізом, що дозволяє помилуватися на довгі ніжки Осадчої.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Катя доповнила вражаючий лук чорним клатчем, стриманими туфлями-човниками і ніжним аксесуаром у волоссі. Її чоловік Юрій Горбунов віддав перевагу класичному смокінгу з метеликом.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Тиждень вечірніх суконь", - прокоментувала теледіва знімки в своєму Instagram.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники засипали Осадчу захопленими відгуками, особливо відзначаючи довжину її ніг.

Сукня неймовірна!!

Дуже красиве плаття. І дуже красива Катя

Дуже гарна.

Ну ви просто чарівна

Неочікувана сукня

Катя, плаття афигенное

Сміливо

Як завжди екстравагантна

Які гарні ноги!!! А грудей!!! Заздрю

Бомба

Неймовірна гарна

шикарна Сукня само собою, але так як ви, Катю, вмієте податі вище всяких похвал

Сукня крутезна!! І дуже Вам пасує!!!

Шикарна

Красуня з неймовірним смаком!

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Раніше Осадча та Горбунов розчулили мережу веселою прогулянкою з сином.