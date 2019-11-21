Сукня-мрія: Катя Осадча блиснула довгими ніжками і пишними грудьми в розкішному вбранні

Ведуча заворожила шикарним образом від українського дизайнера
Катя Осадча не перестає вражати ефектними появами - так, вона стала ведучою 13-го прямого ефіру Танців з зірками замість Тіни Кароль, яка полетіла на день народження до сина, і блищала в розкішній вечірній сукні в підлогу з довгим шлейфом. А днями шоувумен разом з чоловіком Юрієм Горбуновим провели церемонію вручення премії Best Fashion Awards 2019 в Києві, і Катя знову приголомшила розкішним образом.
Ведуча вибрала для заходу шикарне вечірнє плаття від українського дизайнера Івана Фролова ніжного персикового відтінку. Відвертий наряд складався з корсета з прозорою вставкою в зоні декольте, який вигідно підкреслив пишний бюст зірки, а також напівпрозорої спідниці з фатину з пікантним розрізом, що дозволяє помилуватися на довгі ніжки Осадчої.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Катя доповнила вражаючий лук чорним клатчем, стриманими туфлями-човниками і ніжним аксесуаром у волоссі. Її чоловік Юрій Горбунов віддав перевагу класичному смокінгу з метеликом.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)
"Тиждень вечірніх суконь", - прокоментувала теледіва знімки в своєму Instagram.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Підписники засипали Осадчу захопленими відгуками, особливо відзначаючи довжину її ніг.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Раніше Осадча та Горбунов розчулили мережу веселою прогулянкою з сином.