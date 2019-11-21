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Сукня-мрія: Катя Осадча блиснула довгими ніжками і пишними грудьми в розкішному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.11.2019 - 09:52
Сукня-мрія: Катя Осадча блиснула довгими ніжками і пишними грудьми в розкішному вбранні
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча заворожила шикарним образом від українського дизайнера

Катя Осадча не перестає вражати ефектними появами - так, вона стала ведучою 13-го прямого ефіру Танців з зірками замість Тіни Кароль, яка полетіла на день народження до сина, і блищала в розкішній вечірній сукні в підлогу з довгим шлейфом. А днями шоувумен разом з чоловіком Юрієм Горбуновим провели церемонію вручення премії Best Fashion Awards 2019 в Києві, і Катя знову приголомшила розкішним образом.

Ведуча вибрала для заходу шикарне вечірнє плаття від українського дизайнера Івана Фролова ніжного персикового відтінку. Відвертий наряд складався з корсета з прозорою вставкою в зоні декольте, який вигідно підкреслив пишний бюст зірки, а також напівпрозорої спідниці з фатину з пікантним розрізом, що дозволяє помилуватися на довгі ніжки Осадчої.

Сукня-мрія: Катя Осадча блиснула довгими ніжками і пишними грудьми в розкішному вбранні

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Катя доповнила вражаючий лук чорним клатчем, стриманими туфлями-човниками і ніжним аксесуаром у волоссі. Її чоловік Юрій Горбунов віддав перевагу класичному смокінгу з метеликом.

Сукня-мрія: Катя Осадча блиснула довгими ніжками і пишними грудьми в розкішному вбранні

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Тиждень вечірніх суконь", - прокоментувала теледіва знімки в своєму Instagram.

Сукня-мрія: Катя Осадча блиснула довгими ніжками і пишними грудьми в розкішному вбранні

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники засипали Осадчу захопленими відгуками, особливо відзначаючи довжину її ніг.

  • Сукня неймовірна!!
  • Дуже красиве плаття. І дуже красива Катя
  • Дуже гарна.
  • Ну ви просто чарівна
  • Неочікувана сукня
  • Катя, плаття афигенное
  • Сміливо
  • Як завжди екстравагантна
  • Які гарні ноги!!! А грудей!!! Заздрю
  • Бомба
  • Неймовірна гарна
  • шикарна Сукня само собою, але так як ви, Катю, вмієте податі вище всяких похвал
  • Сукня крутезна!! І дуже Вам пасує!!!
  • Шикарна
  • Красуня з неймовірним смаком!

Сукня-мрія: Катя Осадча блиснула довгими ніжками і пишними грудьми в розкішному вбранніСукня-мрія: Катя Осадча блиснула довгими ніжками і пишними грудьми в розкішному вбранні

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

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