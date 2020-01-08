Плани є: Катя Осадча відверто висловилася про третю вагітність

Попудярная телеведуча Катя Осадча - щаслива мама двох синів. У цьому році її старшенький Ілля вже відзначить своє 18-річчя! Зазначимо, що хлопчик народився від попереднього шлюбу Осадчої з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком. У 2004 році пара розлучилася. А в шлюбі з шоуменом Юрієм Горбуновим артистка народила другого синочка Івана, якому в лютому цього року виповниться 3 роки. При цьому зіркова пара досі не показує обличчя дитини, знімаючи його лише зі спини або збоку.

У недавньому інтерв'ю журналу Теленеделя Горбунов зізнався, що отримує величезне задоволення від кожної проведеної хвилини зі своїм сином, а також заявив, що мріє про ще одну дитину.

Осадча відверто прокоментувала слова чоловіка і розповіла, чи готова стати мамою втретє. На думку ведучої, це велика відповідальність і необхідно враховувати свій робочий графік.

"Знаю, що Юра хотів би ще одну дитину! Якщо він ще й народив її, було б чудово! По-перше, не ми вирішуємо, коли діти приходять у наше життя. А по-друге, до цього питання треба ставитися з більшою відповідальністю, ніж до народження Івана, бо ми багато працюємо. Якщо з'явиться ще один маленький член сім'ї, йому зможемо приділяти ще менше часу. Так що плани у нас є, але поки це тільки плани", - поділилася Катерина.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше ще одна українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що мріє про третю дитину, але поки що не може зважитися. У неї вже є дочка Нана і синочок Олександр.

"Не так легко відповісти про третю дитину і не знаю, чи має вона бути біологічною, але для того потрібна підтримка сім'ї", - зазначила зірка.