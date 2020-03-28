В піжамі і з пучком на голові: Настя Каменських зарядила суботнім настроєм

Настя Каменських разом з чоловіком Потапом виконують всі рекомендації і намагаються зайвий раз не залишати квартиру під час карантину. При цьому ця весела парочка дуже багато спілкується з шанувальниками онлайн і докладно показує, як проходять їхні карантинні будні - співачка навіть поділилася секретами свого меню і показала ранкові ритуали. Крім того, артистка регулярно проводить онлайн тренування і влаштовує танці з коханим. Загалом, нудьгувати їй зовсім ніколи!

Настя вирішила не порушувати традицію і порадувала фанатів новим відеороликом в Instagram, в якому заряджає своїм "суботнім настроєм". Зірка з'явилася в кадрі в затишному домашньому образі - у картатій піжамі і босоніж, на голові у неї розпатланий пучок, а на обличчі немає макіяжу. З допомогою спеціального ефекту вона обертається по колу, весело посміхаючись.

"Суботній настрій", - підписала відео Каменських англійською мовою.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Підписники подякували артистці за заряд позитиву і не забули захоплюватися її красою.

Крутишка шикарна

Красуня

10 Разів переглянула

Класно

Ви сама позитивна жінка

круте сальто вийшло!

Наська. Та супер

Красуня Настя

Мені сподобалася сьогодні ранкова ваша тренировочка, заряд бадьорості і позитиву.

Настюша , респект тобі респект !

Як дитина скільки тобі років Настуся

Йшла друга тиждень загальної істерії.. Кожен сходить по своєму... В Тебе це таки гарно виходить...)))

Крутишка шикарна

Обожнюю

Прикольно

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських показала, як накачати попу як у Кім - співачка виклала відео свого тренування.