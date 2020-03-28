В піжамі і з пучком на голові: Настя Каменських зарядила суботнім настроєм

Співачка поділилася в мережі забавним відеороликом
Настя Каменських разом з чоловіком Потапом виконують всі рекомендації і намагаються зайвий раз не залишати квартиру під час карантину. При цьому ця весела парочка дуже багато спілкується з шанувальниками онлайн і докладно показує, як проходять їхні карантинні будні - співачка навіть поділилася секретами свого меню і показала ранкові ритуали. Крім того, артистка регулярно проводить онлайн тренування і влаштовує танці з коханим. Загалом, нудьгувати їй зовсім ніколи!
Настя вирішила не порушувати традицію і порадувала фанатів новим відеороликом в Instagram, в якому заряджає своїм "суботнім настроєм". Зірка з'явилася в кадрі в затишному домашньому образі - у картатій піжамі і босоніж, на голові у неї розпатланий пучок, а на обличчі немає макіяжу. З допомогою спеціального ефекту вона обертається по колу, весело посміхаючись.
"Суботній настрій", - підписала відео Каменських англійською мовою.
Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Підписники подякували артистці за заряд позитиву і не забули захоплюватися її красою.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Раніше Настя Каменських показала, як накачати попу як у Кім - співачка виклала відео свого тренування.