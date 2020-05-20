ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Піца і брауні від дочки: Маша Єфросиніна несподівано порушила дієту і показала вечірній чітміл

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2020 - 11:26
Піца і брауні від дочки: Маша Єфросиніна несподівано порушила дієту і показала вечірній чітміл
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна знову похвалилася кулінарним шедевром дочки

Маша Єфросиніна, як і інші українські селебрітіс, поступово користується послабленням карантину, щоб повернутися до улюблених проектів і роботі. Тим часом сім'я телеведучої залишається на домашній ізоляції. І навіть поки зіркової мами немає вдома, дозволяють собі "шкідливості". За таким заняття Маша і застала свого 5-річного сина Сашка.

Так, телеведуча опублікувала одночасно забавне і душевне відео з синочком. Зазначимо, що саме Саша найбільш часто з'являється в instagram-блозі зіркової мами. А ось 16-річна Нана - рідкісний гість. Телеведуча вже втомилася повторювати шанувальникам, що доньку вона "не ховає і не ображає". Просто Нане не дуже по душі мамина публічність. І дівчина воліє поки що "залишатися в тіні".

днями телеведуча весь день провела на зйомках. А коли ввечері повернулася додому, то виявила, ка Саша сам з'їв чи не весь шоколадний торт брауні. До речі, Єфросиніна уточнила, що солодкість приготувала Нана! Це не перший раз, коли Маша хвалиться кулінарним талантом дочки.

“Нана зпекла брауні з шоколадом? Тобто мама була на зйомках і ви думали, що мама повернеться пізно. І ти топчишь брауні", - з гумором коментує відео Єфросиніна. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Також Маша стурбовано уточнила у сина, невже він з'їв так багато торта. На що хлопчик з хитрою посмішкою сказав, що це зробив папа.

Однак на цьому вечірній читмил не закінчився.

Трохи пізніше телеведуча показала фото сімейного вечері. Велика родина вирішила порушити дієти і правильне харчування і підкріпитися піцою. Для цього Єфросиніна замовила відразу три піци.

У кадрі також бачимо сидячого за столом задоволеного Сашу.

Піца і брауні від дочки: Маша Єфросиніна несподівано порушила дієту і показала вечірній чітміл

А вранці довелося влаштовувати розвантажувальний день. Після вечірньої піци і брауні собі на сніданок Єфросиніна приготувала банан, гречку з гарбузовим маслом і йогурт без цукру.

Нагадаємо, що нещодавно Єфросиніна порадувала фоловерів дуже рідкісною зйомкою з дочкою Наною. Мама з донькою знялися для рекламного кампейна одного з українських ювелірних брендів.

Автор: Юля Петрова

Теги Новини України Маша Єфросиніна
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся