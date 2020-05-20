Піца і брауні від дочки: Маша Єфросиніна несподівано порушила дієту і показала вечірній чітміл

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна знову похвалилася кулінарним шедевром дочки

Маша Єфросиніна, як і інші українські селебрітіс, поступово користується послабленням карантину, щоб повернутися до улюблених проектів і роботі. Тим часом сім'я телеведучої залишається на домашній ізоляції. І навіть поки зіркової мами немає вдома, дозволяють собі "шкідливості". За таким заняття Маша і застала свого 5-річного сина Сашка.

Так, телеведуча опублікувала одночасно забавне і душевне відео з синочком. Зазначимо, що саме Саша найбільш часто з'являється в instagram-блозі зіркової мами. А ось 16-річна Нана - рідкісний гість. Телеведуча вже втомилася повторювати шанувальникам, що доньку вона "не ховає і не ображає". Просто Нане не дуже по душі мамина публічність. І дівчина воліє поки що "залишатися в тіні".

днями телеведуча весь день провела на зйомках. А коли ввечері повернулася додому, то виявила, ка Саша сам з'їв чи не весь шоколадний торт брауні. До речі, Єфросиніна уточнила, що солодкість приготувала Нана! Це не перший раз, коли Маша хвалиться кулінарним талантом дочки.

“Нана зпекла брауні з шоколадом? Тобто мама була на зйомках і ви думали, що мама повернеться пізно. І ти топчишь брауні", - з гумором коментує відео Єфросиніна. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Також Маша стурбовано уточнила у сина, невже він з'їв так багато торта. На що хлопчик з хитрою посмішкою сказав, що це зробив папа.

Однак на цьому вечірній читмил не закінчився.

Трохи пізніше телеведуча показала фото сімейного вечері. Велика родина вирішила порушити дієти і правильне харчування і підкріпитися піцою. Для цього Єфросиніна замовила відразу три піци.

У кадрі також бачимо сидячого за столом задоволеного Сашу.

А вранці довелося влаштовувати розвантажувальний день. Після вечірньої піци і брауні собі на сніданок Єфросиніна приготувала банан, гречку з гарбузовим маслом і йогурт без цукру.

Нагадаємо, що нещодавно Єфросиніна порадувала фоловерів дуже рідкісною зйомкою з дочкою Наною. Мама з донькою знялися для рекламного кампейна одного з українських ювелірних брендів.

Автор: Юля Петрова