Як харчуватися, щоб не поправлятися: дієтолог розкрила секрети

Експерт розкрила маленькі хитрощі для тих, хто любить смачно поїсти
Харчуватися без обмежень і при цьому не додавати у вазі – мрія всіх тих, що худнуть. Але чи можливо це, і що слід включити в раціон для стрункості і краси? Професійні дієтолог Ольга Усенко запевняє, що безпечне меню існує, крім того, дозволити собі "свято шлунка" іноді також можна, але за однієї важливої умови. Про це вона написала на сторінці в Instagram.
Експерт відзвучала прості правила і перерахувала безпечні продукти, які можна їсти в будь-який час доби без ризику набрати зайву вагу.
Протягом дня для фігури будуть безпечні:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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"Головна суть – їсти все з овочами. Щоб ви не з'їли, обов'язково має бути з порція овочів", - нагадує Усенко.
Також експерт дала слушну пораду тим, хто збирається влаштувати собі "свято шлунка". Якщо ви хочете з'їсти все що завгодно і в будь-якій послідовності, то вам потрібно за день до цього прибрати з раціону:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Інакше, ви переберете у вуглеводах, і доведеться відпрацьовувати в залі. Правильне і здорове харчування - це легко, якщо підходити до питання усвідомлено і слідувати елементарним правилам.
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