Як харчуватися, щоб не поправлятися: дієтолог розкрила секрети

Харчуватися без обмежень і при цьому не додавати у вазі – мрія всіх тих, що худнуть. Але чи можливо це, і що слід включити в раціон для стрункості і краси? Професійні дієтолог Ольга Усенко запевняє, що безпечне меню існує, крім того, дозволити собі "свято шлунка" іноді також можна, але за однієї важливої умови. Про це вона написала на сторінці в Instagram.

Експерт відзвучала прості правила і перерахувала безпечні продукти, які можна їсти в будь-який час доби без ризику набрати зайву вагу.

Протягом дня для фігури будуть безпечні:

морепродукти + овочі;

риба + овочі;

м'ясо + овочі;

птах + овочі;

просто овочі;

сир + овочі (це вже може бути не безпечно, але краще, ніж багато іншого).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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"Головна суть – їсти все з овочами. Щоб ви не з'їли, обов'язково має бути з порція овочів", - нагадує Усенко.

Також експерт дала слушну пораду тим, хто збирається влаштувати собі "свято шлунка". Якщо ви хочете з'їсти все що завгодно і в будь-якій послідовності, то вам потрібно за день до цього прибрати з раціону:

каші;

картоплю;

макарони;

хліб;

провести 1 день без складних вуглеводів, щоб був зазор на день, коли буде все неконтрольовано.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Інакше, ви переберете у вуглеводах, і доведеться відпрацьовувати в залі. Правильне і здорове харчування - це легко, якщо підходити до питання усвідомлено і слідувати елементарним правилам.

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