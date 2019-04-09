Пірсинг і татуювання: Регіна Тодоренко розповіла про предмет своєї гордості

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко вражає своєю завидною працездатністю та енергійністю. Навіть її чоловік, російський музикант Влад Топалов дивується, як його відома дружина все встигає і вміє з легкістю досягати поставлених цілей. А ось сама зірка до себе ставитися вкрай критично і зізнається, що витрачає чимало зусиль на роботу над собою. Про це Регіна написала на сторінці в Instagram.

Ведуча розповідає, як, незважаючи на чималий досвід, кожен раз виходить на сцену і входить в кадр, як вперше.

"Ви знаєте, так цікаво спостерігати за собою в моменти, коли все вперше: настає страшний мандраж, почуття невпевненості, самовпевненість взагалі тане як квітневий сніг. Ох... І, здавалося б, "Регіна, у тебе так багато досвіду роботи на сцені", але я щоразу переживаю перед виходом до глядача, тому що небайдужа до своєї аудиторії, тому що хочу дивувати і мотивувати", - зазначила вона.

Тодоренко згадала про свої перші кроки на шляху до здійснення мрії. Тоді їй було дивно, як вона може бути кумиром для інших, адже у неї є чимало недоліків.

Фото: Регіна Тодоренко і Максим Галкін (instagram.com/reginatodorenko)

"Багато років тому до мене підбігла маленька смаглява кучерява 7-8-річна дівчинка і сказала: "Хочу бути як Регіна". Я зраділа, але задумалася, як це "Регіна"? У мене пірсинг у пупку, татуювання на тілі, я не завжди правильно ставлю наголос в словах, іноді плутаю значення термінів, не сильна в географії, фізики та хімії, забуваю хронологію важливих історичних подій. Ох.... І ще стільки всього мене в мені дратує", - зауважила телеведуча.

Зараз Регіна пишатися собою кожен раз. Коли дізнається, що в честь неї називають дитину, щоб вона росла такою ж творчою і різнобічно розвиненою. Ця віра надає дівчині сил рухатися далі і радувати зростаючу армію прихильників.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"З тих пір я багато працюю над собою, щоб мої юні глядачі брали з мене приклад, і мені за це не було соромно! Особливо, я пишаюся собою, коли до мене підходять мами з дітьми і кажуть, що назвали доньку на честь мене, сподіваючись, що вона буде такою ж творчою і цілеспрямованою. Спасибі вам за віру!" - не стримала емоцій зірка.

Підписники Регіни тут же відреагували на її відверту і надихаючу промову. Вони закидали дівчину компліментами і розжалобились її щирості.

"Региночка супер! Умничка красуня!", "Регіна ніколи не копайтеся в собі. Адже результати можуть здивувати. Ви дуже приваблива і даруєте море радості", "Региночка, ви принадність", "Дуже люблю Регіну, вона відкрита, світла, справжня", "Регіна, Ви чарівні", "Відкрита, справжня, позитивна.Так тримати!" - писали коментатори.

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