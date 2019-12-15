Піратка в ультра-міні: Полякова вразила провокаційним вбранням на шоу "Х-фактор"

Популярна українська співачка Оля Полякова у минулому ефірі десятого сезону шоу "Х-фактор" з'явилася практично в святому образі, а цього разу вирішила здивувати публіку сексуальним вбранням.

На свою сторінку в Instagram 35-річна зірка виклала фото, на яких позує в образі спокусливої пірактки. На знімках можна побачити артистку в білій ультра-короткій сукні з золотими гудзиками і підвіскою у тон. Також на Олі одягнутий оливковий жакет, розшитий золотими нитками, а капелюх прикрашений камінням і пір'ям.

"Мої дорогі! Як вам мій сьогоднішній образ?" - поцікавилася у шанувальників Полякова.

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фанати оцінили образ знаменитості:

Олічка, ви красуня! Вам дуже йде цей образ!

Як же мені подобається макіяж.

Чудова, як завжди!

Не вистачає "Джека-Горобця" поруч.

Наполеон Полякова.

От би мені такий гарний костюм...

Оля, дивлюся "Х-фактор" заради вас. Обожнюю ваші жарти. І манеру спілкування. Зовнішній вигляд взагалі завжди вогонь!

А мені в цьому образі чимось схожа на Міледі з "Трьох мушкетерів".

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Зазначимо, що Оля Полякова - безумовно, одна з найбільш відвертих прямолінійних і виконавців української естради. При цьому співачка неодноразово підкреслює, що її популярність - результат колосальної праці. Як-то Полякова вже відповідала на критику хейтеров з приводу своїх заробітків і дорогих подарунків, які вона робить собі і дітям. Тоді виконавиця дала жорстку відсіч, уточнивши, що вона "оре як кінь": "Щоб "жерти" свій хліб, я даю 250-260 концертів в рік", - звернулася до недоброзичливців співачка.

Проте все в її творчій кар'єрі могло б скластися інакше. І до успіху вона прийшла б набагато раніше. Якщо б погодилася на "класичну схему в шоу-бізнесі". Так, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Полякова відверто зізналася - одного разу їй пропонували творчий підйом в обмін на інтим.