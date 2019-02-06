У піджаку на голе тіло: травесті-діва Монро вразила сміливими фото

Артистка зачепила таку непросту тему, як самотність

Главная травести-дива Украины Монро, которая в этом году отпраздновала 41-летие, поделилась с поклонниками весьма смелым фотосетом. Пикантные снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Монро позирует в розовом брючном костюме и золотистых туфлях на каблуках. При этом пиджак надет на голое тело, под ним можно заметить какое-то подобие боди или широкого пояса, а на шее красуется массивное жемчужное ожерелье. Некоторые из кадров - черно-белые.

Фото: (instagram.com/monritta)

В подписи к публикации артистка поделилась своими мыслями об одиночестве - на это ее натолкнуло письмо одной из поклонниц.

Фото: (instagram.com/monritta)

"Состояние одиночества можно описывать страницами, но от этого ничего же не изменится. И в конце маленькая просьба: что вы делаете, когда одиночество перекрывает кислород, и нет сил дышать? Я хотела парировать, мол, с чего вы решили, что со мной такое происходит, а потом решила не хорохориться. Да было! Да чувствовала. Иногда казалось – это конец. Одна, одна, опять одна. Как та лошадь в стойле. На которой поездили вдоволь, собрали награды и сплавили доживать в конный клуб для любителей.

И вот в такие минуты, вспоминайте, что вы не лошадь, вы не экспонат в зоопарке, вы не крепостной, не раб без паспорта и возможности передвигаться. Вы есть у себя! У себя любимой, красивой, живой и свободной. И даже если кажется, что руки связаны толстенным канатом неразрешимых проблем, ищите хотя бы один конец и начинайте разматывать. Одиночество – это не приговор, а испытание жизнью, в которую, кстати, чаще всего приходят одни и самостоятельно! Ага", - уверена травести-дива.

Фото: (instagram.com/monritta)

Подписчикам очень понравился дерзкий фотосет звезды и они засыпали ее комментариями, называя богиней и очень женственной. Многие также поблагодарили артистку за мудрые слова.

"П'ята фотографія ну просто бомба ви дуже гарні, а головне впевнені і любити життя";

"Одиночество - это когда тебя некому забрать с морга, всЕ остальное временное затруднение! Так что не накручивайте себя, дорогие!!!";

"Что то как-то до слез пробило...";

"Мне, кажется, Монро вы даже не с нашей Галактики. Ну не может же быть так вот быть потрясающей. Как?? Женщин таких в мире сосчитать по пальцам.. Чтобы иметь такой вкус, стиль,интеллигентность. Феномен!";

"Монро, Вы нереально крутая и я Ваша поклонница!!! Вы правы!!! Одиночество это удел сильных и испытание на прочность. Его нельзя бояться его нужно уважать!";

"Вам очень идёт этот образ!!!";

"Вы самая чертовски Женщина ..которую я видел! Ваше чувство стиля,чувство времени,просто гамма чувств и эмоций поражают";

"Монрооо! Какая смелая фотосессия! Восхищаюсь!" - пишут фолловеры звезды.

Скриншот комментариев: (instagram.com/monritta)

Напомним, ранее травести-дива Монро присоединилась к популярному флешмобу и показала, как выглядела 10 лет назад.

Кстати, недавно травести-дива Монро рассказала о необычном происшествии, которое произошло с ней в новогоднюю ночь.

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